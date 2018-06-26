برونيتسي تحتفل بعيد ميلاد ميسي الـ31

موسكو ـ وكالات:

احتفلت برونيتسي بعيد الميلاد الحادي والثلاثين لنجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اتخذ مع زملائه من هذه البلدة التي تبعد حوالي 60 كلم جنوب شرق موسكو، مقراً لهم في مونديال روسيا 2018.

وللاحتفال بعيد ميلاد الضيف العالمي الذي يمر بفترة صعبة بعد اكتفاء الأرجنتين بنقطة واحدة من مباراتيها الأوليين في المونديال الروسي، حضر رئيس بلدية المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، فيكتور نيفولين، شخصيا للمشاركة.

وقدّم أبناء البلدة لنجم برشلونة الإسباني قالب حلوى (كعكة) بطول مترين على شاكلته وبثياب المنتخب الأرجنتيني، وذلك على وقع الموسيقى المحلية والمطربين والراقصين. وكانت هدية ميسي من أبناء البلدة إبريق شاي وإناء على شكل كأس العالم مع اسم كل من النجم الأرجنتيني وبرونيتسي.

وقال رئيس البلدية لوكالة فرانس برس: «أهالي برونيتسي فخورون جداً وسعداء جداً لأنّ الأرجنتين، لاسيما ميسي، اختاروا برونيتسي» كمقر لهم ونقطة انطلاق لخوض مبارياتهم في مونديال روسيا.

وتطلب العمل على قالب الحلوى «ستة أيام من العمل ليلاً ونهاراً من قبل ستة أشخاص»، وفقاً للمسؤولة الإعلامية عن الشركة الصانعة لقالب الحلوى الذي أسعد أطفالاً بالعشرات اصطفوا في طابور للحصول على قطعة منه.وأقيم الحفل على بحيرة بيلسكوي، مقابل الفندق الذي يتخذه ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني مقراً لهم.