الجوفية تحفر(82) بئراً لزيادة الرقعة الخضراء

منى خضير عباس

تواصل الهيئة العامة للمياه الجوفية ومن خلال ملاكاتها المتخصصة انجاز حفر الابار للحد من شحة المياه وزيادة الرقعة الخضراء في بلدنا العزيز ، اذ انجزت (82) بئراً اضافة الى فحص (29) بئرا ونصب (10) طواقم ضخ مع صيانة (3) طواقم ضخ في جميع المحافظات خلال شهر ايار الماضـي.

واكد اعلام الهيئة ان فرق الحفر العاملة بفرع النجف الاشرف انجزت (28) بئرا لسد احتياجات المواطنين للمياه ومعالجة الشحة التي تعاني منها المحافظة منها بئر اسالة ماء ال بدير اضافة الى حفر (7) ابار في المحافظة مثل بئر مدينة امير المؤمنين بعمق (160)مترا مع فحص بئرين ونصب طاقمي ضخ في المحافظة .

ومن خلال جهود العاملين في مشروع بغداد حفرت الهيئة (7) ابار في المحافظة لتوفير المياه الكافية لسقي المزروعات اضافة الى الاستعمالات اليومية المختلفة منها (3) ابارفي دائرة البستنة / قسم البحوث بعمق(24)مترا لكل منهم وبئر جهاز المخابرات الوطني بعمق (19)مترا مع فحص (4) ابار ونصب طاقم ضخ واحد في المحافظة .

كما انجزت فرق الحفر العاملة في فرع البصرة (14) بئرا في محافظة ذي قار وذلك لاستيعاب حاجة المواطنين الملحة للمياه واستعماله في مجالات الحياة المختلفة ومن سقي المزروعات وارواء الحيوانات منها (4) ابار في الرفاعي وبئرين في الدوابة وبئر سيد دخيل / قرية الفرهة , اما في محافظة كربلاء فقد انجز بئر سليم حسن فرحان بعمق (100)م.

وحفرت ملاكات الهيئة (8) ابارخلال شهر ايار في محافظة صلاح الدين لتوفير الحصص المائية المطلوبة في المحافظة منها بئر مديرية هندسة الميدان / مكافحة المتفجرات وبئر الحصى والكوز بعمق (114)مترا اضافة الى فحص (6) ابار ونصب (1) طاقم ضخ مع صيانة طاقم ضخ واحد في المحافظة وكذلك انجاز حفر (6) ابار في محافظة الانبار منها بئرغابة الرطبة بعمق (200)م .

اما في محافظة واسط فقد حفرت (7) ابار من اجل النهوض بالواقع الاروائي وسد احتياجات المحافظة للمياه وخاصة بالنسبة للاراضي الزراعية والقرى التي تقع بعيدة عن المياه السطحية اضافة الى فحص (3) ابارفي المحافظة .

وفي محافظة ميسان حفرت (3) ابار من اجل توسيع الرقعة الخضراء في المنطقة وسد احتياجات المحافظة للمياه مع فحص بئرين فيها وكذلك انجاز حفر بئر حسن هادي عباس بعمق (80)مترا في محافظة المثنى مع فحص (5) ابار ونصب (1) طاقم ضخ في المحافظة.

كما تقوم الهيئة العامة للمياه الجوفية من خلال دراساتها وتحرياتها في الاستمرار بتحديث قاعدة بيانات بنك المعلومات وتزويد طلبة الدراسات العليا بالمعلومات للابار المطلوبة ضمن مناطق دراستها ، فقد قامت شعبة نظم المعلومات الجغرافية بتحديث قاعدة بيانات ابار لجميع المحافظات واستمرار العمل بخرائط مناسيب المياه الجوفية لعموم محافظات العراق اضافة الى تجهيز طلبة الدراسات العليا بالبيانات المطلوبة لمحافظات الصحراء الغربية .

وتستمر شعبة الدراسات والتحريات بالمتابعة الدورية في تحديث قراءات التذبذب لابار المراقبة في عموم العراق ماعـــدا اقليم كردستان وكل من محــــافظة ( موصل ـ صلاح الدين ـ ديالى ـ الانبار ) . والاتفاق مع شركة الاستكشافات النفطية على اتمام الجانب الفني المتعلق بالدراسة من قبل الملاكات الفنية للطرفين لتسلمها بشكل نهائي وتسلم النسخة الاولية من دراسة الخزانات المائية في القاطعين الجنوبي والاوسط من العراق واكمال عملية التقييم وارسال الملاحظات الى شركة الاستكشافات النفطية .