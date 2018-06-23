بناء أضخم مركز تنموي ليتامى العراق

بغداد – الصباح الجديد:

نجحت مؤسسة العين المرتبطة بمكتب السيد السيستاني بجمع (13) مليارا و (750) ملون دينار من اجل بناء اضخم مركز تنموي ليتامى العراق , بحسب مسؤول قسم الاعلام في المؤسسة .

وأضاف أن عملية جمع المبالغ لإنشاء مركز حكاتي في النجف الاشرف تطلبت تنظيم حملتين ترويجيتين استمرتا (75) يوماً خلال شهري رمضان للعام الماضي والحالي , إضافة الى (15) يوماً من شهر شعبان الفائت .

كما اكد المصدر الاعلامي ان الجهد الهندسي للعين استطاع الوصول بهيكل البناء الخراساني الى الطابق الثامن على ارض مساحتها (1350) مترا مربعا ، مشيرا في الوقت ذاته الى اشتراك جميع فروع المؤسسة ومكاتبها داخل العراق وخارجه باستقبال اسهامات الراغبين بإجراء صدقات جارية لتشييد هذا المشروع الفريد .

واشار مسؤول القسم الى استعمال مجموعة من الأساليب العلمية للوصول الى اكبر عدد من المتلقين وتحفيزهم على المشاركة من خلال توظيف الاستمالات العاطفية والعقلية بالاعتماد على الايات القرانية واحاديث النبي (ص) واهل بيته (ع) بالدرجة الأولى , واستعمال مجموعة من المقاطع الفلمية والعبارات التشجيعية والتركيز على الاحصائيات البيانية باعداد المشاريع والإنجازات الفئات الاجتماعية التي تحتضنها المؤسسة , والاستفادة من آراء الشخصيات الدينية والرموز الاجتماعية لتحقيق الهدف المنشود , يقابلها في الوقت ذاته حملة علاقات عامة على شتى الاصعدة .

وسيعمل المشروع الجديد عبر اقسامه المتنوعة , على معالجة الاثار النفسية التي أحدثها فقدان المعيل , واعداد قادة للمستقبل ببرامج ترفيهية وثقافية وتعليمية تدخل حيز العمل لأول مرة في العراق , من قبيل قاعة الألعاب المائية والمسبح الداخلي وحديقة السطح وقاعات الفنون والمسرح والسينما , إضافة الى المكتبة التي تمتد على طول البناية بطريقة تحبب القراءة لدى الأطفال , الذين سيخضعون الى برامج تناسب مراحلهم العمرية وجنسهم ونوع الضرر الذي يعانون منه , تحت اشراف نخبة من الأطباء والباحثين الاجتماعيين , كما يتميز المشروع بتصاميم تحاكي مخيلة الأطفال باشكال كارتونية ومجسمات صورية والوان زاهية .

ويندرج مركز حكايتي ضمن مشاريع الصدقة الجارية الثلاثة والعشرون المتنوعة , والتي استحدثتها المؤسسة باسهامات المتضامنين معها من داخل العراق وخارجه .

وتحتضن مؤسسة العين اكثر من (57) الفا من أبناء الشهداء والمتوفين وضحايا الإرهاب , وتؤمن لهم مبالغ شهرية ومساعدات عينية , إضافة الى خدمات صحية وتعليمية وتنموية شاملة , زيادة على توفير المأوى المناسب للعائلات الأشد فقراً بالتعاون مع المتبرعين .

تجدر الإشارة الى ان المؤسسة باشرت أنشطة الرعاية الاجتماعية منذ عام (2006) , وهي حاصلة على الصفة الاستشارية الخاصة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للامم المتحدة .