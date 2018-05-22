استثمار بغداد: 70 مشروعاً سكنياً في بغداد قيد التنفيذ

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت هيئة استثمار بغداد عن وجود نحو ٧٠ مشروعاً سكنياً في بغداد وحدها تضم هذه المشاريع أكثر من ١٣٠ ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن العراق مقبل على مشاريع واعدة ستسهم بنحو كبير في القضاء على نسبة البطالة في البلاد.

وقال رئيس هيئة استثمار بغداد، شاكر الزاملي، إن “مشاريع هيئة الاستثمار وفرت للدولة أموالاً طائلة كما فتحت الابواب أمام فرص العمل لآلاف العاطلين عن العمل”.

وأضاف: “لدينا مشاريع متوقفة، وفي حال تسهيل الاجراءات للشروع بتنفيذ هذه المشاريع فأنها ستوفر مليون فرصة عمل”.

كما أكد الزاملي أن “مستقبل الاستمار واعد في العراق”، مبيناً أن القوانين العراقية اتاحت فرصة كبيرة للمستثمرين العراقيين والاجانب ومنحهم امتيازات كبيرة وحق التأمين على المشاريع والاعفاءات الضريبية والجمركية.

وأوضح، أن “قانون الاستثمار هو من اهم القوانين في المنطقة، خاصة بعد توجه الحكومة في ٢٠٠٣ صوب اقتصاديات السوق وتشريع قانون الاستثمار لدعم القطاع الخاص العراقي والاجنبي بينما قبل ٢٠٠٣ كان من الصعوبة لدخول القطاع الخاص والاستثمار”.

وبشأن مشاريع الاستثمار التي انجزت في العراق أكد الزاملي، أن هناك مشروعين اسثماريين في بغداد وهما مشروع بسماية بـ١٠٠ ألف وحدة سكنية ومشروع الدهنة في ابو غريب بسعة ١٠٠ ألف وحدة سكنية، مع وجود نحو ٧٠ مشروعا هم عبارة عن ١٣٠ ألف وحدة سكنية في بغداد.

كما أكد رئيس هيئة استثمار بغداد، أن جميع المشاريع التي انجزت تنفذ من قبل القطاع الخاص وليس للدولة شأن بها سوى تسهيل الاجراءات ودعم المستثمر وتوفير فرص العمل.