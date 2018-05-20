الاتحادية: الطعون والشكاوى تقدم أولا إلى مفوضية الانتخابات

بغداد ـ الصباح الجديد:

ردت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، طلباً من أحد النواب للطعن بالإجراءات التي رافقت الانتخابات النيابية.

وذكر بيان صادر عن المحكمة أمس الاحد أنها “تلقت طلباً من أحد اعضاء مجلس النواب يتضمن الطعن بالإجراءات الحاصلة اثناء انتخابات المجلس النيابي لعام 2108”.

وأضاف البيان أن “الطعون والشكاوى تقدم ابتداء إلى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استنادا إلى أحكام المادة (8) من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2017 المعدل، والمادة (3) من النظام رقم (1) لسنة 2018″.

وأوضح البيان أن القرار الصادر عن مجلس المفوضين في الشكاوى يكون قابلا قابلا للطعن فيه أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية استنادا إلى أحكام المادة (8/ثالثا) من قانون المفوضية والمادة (1/ثالثا) من النظام المشار إليه في (1) اعلاه”.

وخلص البيان إلى القول إن “دورها يأتي بعد تقديم المفوضية القوائم النهائية بأسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب للمصادقة عليها استنادا إلى أحكام المادة (93/سابعا) من الدستور وفي حالة وجود طعون فيمكن التقدم بها إلى المحكمة الاتحادية العليا خلال النظر بعملية المصادقة على قوائم الفائزين بعضوية المجلس”.