العراق يشارك في مؤتمر «دور الرياضة في تحقيق التنمية المستدامة»

ضيّفته البحرين بحضور عربي واسع

بغداد ـ فلاح الناصر:

وفقا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، فقد اشترك وفد العراق المؤلف من معاون مدير عاد دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات سولاف حسن وممثل دائرة العلاقات والتعاون الدولي انعام كاطع في مؤتمر «دور الرياضة في تحقيق التنمية المستدامة» الذي اقيم في العاصمة البحرينية المنامة مؤخراً.

وبحسب معاون مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات، سولاف حسن، فان الحضور العراق كان مثمراً في المؤتمر الخاص بدور الرياضة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم ناقشة 4 محاور رئيسة في المؤتمر، أولها دور الرياضة في تنفيذ الاهداف الاجتماعية للتنمية المتستدامة، وثانيها دور الرياضي في تنفيذ الاهداف الاقتصادية للتنمية المستدامة، اما المحور الثالث فكان دور الرياضة في تنفيذ الاهداف البيئية للتنمية المستدامة، والرابع كان دور الرياضة في تفعيل الشركات الرياضية لاهداف التنمية المستدامة.

وبين حسن، ان المؤتمر شهد عرض تجارب الدول المشاركة وتم ايضا استعراض التجربة العراقية ضمن برنامج رفع الحظر عن الملاعب باعتبارها اهم الاحداث الرياضية في المدة الاخيرة، بالتنسيق مع اتحاد الكرة والجهات الساندة الاخرى، اضافة إلى كيفية تفعيل دور الشركات الرياضية من خلال التعاون بين المؤسسات الرياضية مع وزارة الشباب والرياضة والمساهمة في تنفيذ البرنامج الذي يرتقي بالرياضة العراقية ويحقق الاهداف المنشودة.

وتابع قائلا: كما تم استعراض كيف تم تفعيل الملف وتأكيد الصورة المشرفة عن العراق وانجاح الهدف الذي تم رسمه مما اعطى مؤشرا ايجابيا لدى المشاركين في المؤتمر عن آليات التعامل العراقي وتسخير الجهود والعمل الصحيح وتنفيذ البرنامج المهم المتعلق في رفع الحظر، وكأول خطوة كان رفع الحظر عن 3 ملاعب تعد مؤثرة جداً.

معاون مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة، اوضح ان هنالك العديد من النقاط التي سجلتها مفكرة الوفد العراقي، منها ضرورة خروج المؤتمرين بتوصيات عدة يمكن لها ان تكون نافعة للمشاركين ولتجارب الدول العربية، كما ضرورة ان يتم استعراض برامج دول فقيرة تعاني قلة المنشات الرياضية، فالتركيز كان كبيرا على آليات الاستثمار وهذا يتطلب عرض نماذج لدول فقيرة يمكن دعمها للتطور وتنفيذ برامج متقدمة فيها.

وذكر ان وفدنا العراقي، عمل على تبادل الاحاديث مع الوفود العربية المشاركة، مع تقديم هدايا وزير الشباب والرياضة السيد عبد الحسين عبطان ودروع الوزارة إلى الوفود المشاركة لتعزيز العلاقات الاخوية بين العراق والاسقاء العرب.