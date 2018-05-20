الدفاع المدني يختتم معسكر السليمانية بتعادلين إيجابيين

السليمانية ـ أثير الشويلي*

سيطر التعادل الإيجابي على احداث مباراة فريقي الدفاع المدني والبيشمركة الودية التي احتضنها ملعب الاخير اذ انتهت نتيجة المباراة بهدف لكل فريق سجل للضيوف اللاعب علي كريم، وبهذه المباراة اختتم فريق الدفاع المدني لكرة القدم معسكره التدريبي في محافظة السليمانية تحضيرا للتصفيات النهائية المؤدية الى الدوري الممتاز حيث خاض مباراتين الاولى مع فريق چيا انتهت بالتعادل الايجابي بثلاثة اهدف لكل فريق ومباراة الثانية مع فريق البيشمركة التي انتهت ايضا بالتعادل بهدف لكل منها.

وكانت لنا وقفة سريعة مع الامين المالي لفريق نادي الدفاع المدني، بشير عبد السادة، الذي التحق بالوفد موخرا ليحدثنا عن المعسكر حيث قال بالتأكيد هدفنا هو الحفاظ على جاهزية الفريق وتصعيد مستوى اللياقة قبل الدخول الى معترك التصفيات النهائية، ومعسكرنا كان مثمرا حيث توفرت لنا ملاعب جيدة، ومباراتين قدم فيها الفريق مستويات جيدة نأمل ان يستمر الفريق بنفس الروح والعزيمة بغية التاهل الى الأدوار المقبلة .

واضاف عبد السادة: معسكرنا ابتدأ منذ يوم الاحد الماضي واختتم يوم امس الاول السبت وتحقق فيها كل ما يحتاجه الفريق من الامور الفنية والادارية وحاولنا جهد الامكان ان نغير الاجواء الفريق قبل الدخول في التصيفات النهائية المؤدية الى الدوري الممتاز، وعمل الهيئة الادارية للنادي مشترك وهدفنا ايصال النادي الى المواقع التي تليق باسمه والعمل بالنفس الواحد يسهم في تحقيق النجاح، نعمل دائما بالممكن وحرصنا على النادي هو من يدفعنا الى ايصاله لأعلى المراتب.

* إعلام نادي الدفاع المدني