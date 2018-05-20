قاسم ومدلل يقودان اليوم لقاء السالمية والاتحاد السكندري في تأهيلية البطولة العربية

بغداد ـ الصباح الجديد:

يقود طاقمنا الدولي (نخبة آسيا) الكؤلف من مهند قاسم حكم وساط، والدكتور واثق مدلل حكم مساعد، في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين مباراة فريقي السالمية الكويتي والاتحاد السكندري المصري في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية في المنافسات التأهيلية للبطولة العربية للأندية الجارية منافساتها في المملكة العربية السعودية.

وسبق لطاقمنا ان قاد مباراة الافتتاح التي اقيمت الخميس، بين فريقي النادي الافريقي التونسي واليصلي السعودي التي انتهت بالتعادل 2 ـ 2، حيث كان طاقمنا مهند قاسم للوسط والمساعد الأول الدكتور واثق مدلل، والمساعد الثاني الإماراتي زايد داود والحكم الرابع رضوان جيد من الجزائر، ومقوم الحكام السعودي خليل جلال.

وقال مساعد الحكم الدولي، نخبة آسيا، الدكتور واثق مدلل، في اتصال هاتفي من جدة، ان النجاح في اللقاء الأول، والحصول على تنقيط متميز، أسهم في ارتفاع الجانب المعنوي والاستعداد لتحقيق الافضل في لقاء اليوم برفقة الطاقم المساعد، مشيراً إلى ان الدورة التأهيلية، لنهائيات البطولة العربية، تشكل تنافساً بين الاندية الـ 8 التي توزعت بين مجموعتين يتأهل اول كل مجموعة إلى دور الـ 23 لبطولة الاندية العربية الابطال التي تنطلق شهر آب المقبل.

يشار إلى ان المجموعة الاولى بالمنافسات التأهيلية، تضم أندية، النجمة اللبناني والنادي الافريقي التونسي والفيصلي السعودي والوئام الموريتاني، فيما تتكون المجموعة الثانية من أندية، السالمية الكويتي والاتحاد السكندري التونسي والفتح الرباط المغربي واساس تيليكوم الجيبوتي.