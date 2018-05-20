اليوم.. نفط الوسط يضيّف الشرطة في الجولة 27 لدوري الكرة

الزوراء يوسّع الفارق.. وصراع ثلاثي على الوصافة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام اليوم الاثنين مباراة واحدة في الجولة 27 لدوري الكرة الممتاز تجمع فريقي نفط الوسط (عندليب الفرات) والشرطة (القيثارة) في ملعب النجف، وتجرى يوم غدٍ الثلاثاء، 4 مباريات، حيث يضيف ملعب الشعب الدولي مباراة فريقي الطلبة والديوانية، ويلتقي أمانة بغداد مع ضيفه فريق كربلاء في ملعب الاول، فيما تجرى في ملعب النجف مباراة النجف امام زاخو، ويضيف السماوة في ملعبه فريق البحري.

وتقام بعد غدٍ الاربعاء 4 مباريات ايضا، ففي ملعب الشعب تقام مباراة القوة الجوية والنفط، ويلتقي في ملعب ميسان الدولي فريقي نفط ميسان والكهرباء، وتقام مباراة فريقي الحسين والميناء في ملعب التاجي، ويلعي الصناعات الكهربائية امام نفط الجنوب في ملعب الصناعة.. وتختتم مباريات الجولة، الخميس، بلقاء الحدود والزوراء في ملعب التاجي.

وتقام المباريات تقام في الساعة الرابعة والنصف عصرا باستثناء مباريات القوة الجوية والنفط والطلبة والديوانية ونفط ميسان والكهرباء فتجرى في الساعة 10 مساء.

يذكر ان فريق الزوراء يقف في صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة، فيما يقف الشرطة ثانيا وله 55 نقطة متفوقا على الجوية ثالث اللائحة والنفط بالمركز الرابع بفارق الاهداف، ويحتل النجف المرتبة الخامسة وله 42 نقطة.

وكان الزوراء وسع فارق النقاط مع المنافسين بفوزه على زاخو بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، في الجولة السابقة، في حين تعثر الشرطة ثاني اللائحة امام نفط الجنوب وخسر بهدفين لهدف، كما تعادل القوة الجوية امام نفط ميسان بهدف لمثله، في حين كان النفط متميزا في الجولة السابقة بفوزه على الصناعات الكهربائية باربعة لهدف واحد.

اما في سباق الهدافين، فيأتي لاعب القوة الجوية أمجد راضي أولاً وله 16 هدفاً، ثم لاعب نادي نفط ميسان وسام سعدون فنجان برصيد 15 هدفا، ثم مهند علي من الشرطة وله 14 هدفاً.

من جانبه، توقع عماد محمد، مدرب نفط الوسط، مباراة صعبة أمام الشرطة اليوم، مشيرًا إلى أن فريقه سيسعى للفوز، خاصة أن المباراة ستقام على ملعبه.

وقال عماد محمد في تصريحات صحفية «المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، نحن سنواجه فريقًا ينافس بقوة على اللقب، وخارج من خسارة وموقفه بدأ يتعقد في لائحة الترتيـب برغــم أنـه فـي الوصافـة».

وأضاف: «المباراة ستكون نارية، وبالتالي سيدخل المنافس المباراة بقوة، في المقابل فريقنا أهدر الفرصة في آخر مباراتين وأهدرنا أربع نقاط بعد تعادلين مخيبين أمام الحدود والحسين».

وأكمل: «المباراة ستكون على ملعبنا وهذه النقطة ستصب في مصلحتنا ونسعى لاستثمارها، فريقنا يقدم مستوى جيدًا، لكن لم نوفق في اللمسة الأخيرة».وتابع: «ركزنا على هذه النقطة خلال التدريبات في الأيام الماضية وعلينا تطبيق تلك المفردات في مباراة الشرطة».وأوضح: «نحن جاهزون ونثق بخياراتنا، سنلعب من اجل الفوز كون نفط الوسط يبحث أيضًا عن الارتقاء في لائحة الترتيب».

وواصل: «نعم هو موسم مختلف لنفط الوسط ودون مستوى الطموح، لكن مهمتنا تقتصر على تحسين ترتيب الفريق، وعلينا استثمار جميع المباريات التي سنخوضها في ملعبنا».

يشار إلى أن الشرطة يحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة، فيما يتواجد نفط الوسط في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.