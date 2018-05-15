احالة المجاهرين بالافطار الى القضاء وتقليص الدوام ساعة في رمضان

بغداد – الصباح الجديد:

اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضوابطا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيرة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يخالفها.

وذكر بيان للداخلية، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، وجوب “قیام رؤساء الوحدات الإدارية كافة والجهات المعنية في المحافظات باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المجاهرين بالإفطار العلني وإحالتهم الى القضاء وفقا لأحكام القانون”.

واضاف البيان ان الداخلية اكدت على ” غلق محلات بيع المشروبات الكحولية كافة والتشديد على مراقبتها”.

واشار الى ان “الجهات المعنية ستقوم بمراقبة غلق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة من شروق الشمس الى الغروب باستثناء المطاعم الموجودة في المصانع والمطاعم الطلابية والمطاعم من الدرجة الأولى داخل المدن والمطاعم السياحية على الطرق الخارجية”.

وبين ان “المطاعم في مراكز المحافظات يسمح لها بالفتح من (2-5)، اما المطاعم في مركز القضاء فيسمح لها من (1-3)، كما يسمح بفتح مطعم واحد في مركز الناحية”.

وتابع ان “الاجهزة الادارية المسؤولة تتولى مراقبة غلق جميع المقاهي العامة من شروق الشمس وحتى الغروب”.

ومنعت الداخلية بحسب البيان “اقامة النشاطات الفنية التي لا تنسجم مع قدسية الشهر الكريم بعد الافطار في المطاعم والنوادي الاجتماعية كافة”.

وعلى صعيد متصل أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء امرا يقضي بتقليص الدوام الرسمي في وزارات الدولة ومؤسساتها ساعة واحدة طيلة أيام شهر رمضان المبارك