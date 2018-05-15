الملف الأمني

اعتقال إرهابيين اثنين في الكاظمية غربي بغداد * مقتل المسؤول الأمني لداعش في شلاكة جنوبي كركوك

العثور على مئات العبوات الناسفة في صلاح الدين* استهداف دورية للشرطة بإطلاق نار شمالي ذي قار

بغداد – عملية دهم

ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية امس الثلاثاء ان مفـارز امنية القت بعمليـة دهـم القبـض على مطلوبين اثنين متهمين بالارهـاب في العاصمـة بغـداد.

وذكر المصدر الامني ان مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع مديرية شرطة الكاظمية القت بعملية دهم وتفتيش القبض على أحد المطلوبين في بغداد والصادرة بحقه مذكرة قبض على وفق المادة ١/٤ إرهاب ، مضيفا كما القت مفارز المديرية ذاتها والمنتشرة على مداخل العاصمة القبض على أحد المطلوبين على وفق المادة ١/٤ إرهاب في اثناء محاولته الدخول إلى بغداد “.

كركوك – عملية امنية

اعلن مصدر امني في الشرطة الاتحادية امس الثلاثاء مقتل “المسؤول الامني” لقاطع الحويجة والرياض بعملية أمنية مشتركة في منطقة شلاكة جنوب غربي كركوك.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر جودت إن “الشرطة الاتحادية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي قتلت الارهابي المطلوب احمد طلعت التركماني الملقب ابو عمر التركماني”.

مضيفا ان التركماني هو “المسؤول الامني لقاطع الحويجة والرياض، وقتل خلال عملية امنية مشتركة في منطقة شلاكة جنوب الحويجة”.

صلاح الدين – عمليات تفتيش

اعلن مصدر امني في الحشد الشعبي امس الثلاثاء العثور على عدد من الانفاق التي كان يستعملها تنظيم “داعش” الإرهابي للتخفي بين مدينة الموصل وقضاء بيجي ضمن محافظة صلاح الدين.

وذكر المصدر الامني إن “قوات الحشد الشعبي نفذت عمليات تفتيش في عدد من مناطق قضاء بيجي تمكنت خلالها من تطهير عدة مناطق واقعة غرب الشارع الرئيس الرابط بين الموصل وبيحي”، مضيفا أن “قوات الحشد عثرت على عدد من الانفاق التي كان يستعملها عناصر داعش للتخفي اضافة الى كدس من الاعتدة يحتوي على مئات العبوات الناسفة.

الانبار – ضبط عبوات

افاد مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الثلاثاء بالعثور على 6 عبوات ناسفة و6 قنابر هاون شرقي الانبار.

وقال المصدر الامني ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات شرقي الانبار تمكنت من العثور على 3 عبوات ناسفة على شكل جلكان سعة 20 لترا مملؤة بنترات الامونيا و3 عبوات اخرى على شكل صفيحة معدنية محلية الصنع” ، لافتا الى العثور على 6 قنابر هاون عيار 60 ملم و3 وسائل تفجير وفجرت موقعيا اضافة الى تفجير 5 عبوات ناسفة في قاطع الكرمه بمنطقة البحيرات”.

نينوى – اعتقال ارهابيين

كشف مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس الثلاثاء ان مفرزة امنية القت القبض على ثلاثة من عصابات داعش الارهابية في المحافظة .

وذكر المصدر الامني ان ” مديرية مكافحة الإجرام التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة القت القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإجرامية صدرت بحقهم مذكرات قبض على وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب أحدهم القي القبض عليه بناءً على وثائق وسجلات لعصابـات داعش وعلـى وفـق إستمارة الإنتماء لعصابات داعش الارهابيـة”، مضيفا ان اثنين من الارهابيين اعتقلوا في مدينة الموصل والآخر قي سيطرة البوابة الشرقية لقضاء تلعفر غرب المدينة .

ذي قار – استهداف دورية

اكد مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار امس الثلاثاء ان شرطيا أستشهد واصيب اخر بجروح بعد تعرضهما لإطلاق نار في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية في اثناء قيامهما بدورية ليلية بمنطقة المعش بأطراف قضاء الرفاعي شمالي محافظـة ذي قـار.

وذكر المصدر الامني أن الشرطي المصاب نقل الى المستشفى فيما أرسلت جثة الضحية الى شعبة الطبابة العدلية لإكمال الاجراءات” ، لافتا الى ان “الشرطة تقوم بعملية بحث واسعة عن الجناة بعد تحديد هويتهم”.

البصرة – اطلاق نار

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة امس الثلاثاء أن مجهولين أطلقوا النار من أسلحة خفيفة على منزل ضابط في الشرطة غرب المحافظة.

وقال المصدر الامني إن “مسلحين مجهولين أطلقوا، مساء يوم امس النار على منزل في قضاء الزبير، غرب المحافظة، يعود الى ضابط برتبة رائد في قوات الشرطة”، مبيناً أن “اطلاق النار لم يسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية جسيمة”، مضيفا أن “القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في حادثة اطلاق النار للوقوف على ملابساته ودوافعه الدقيقة”.