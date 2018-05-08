الحكومة تعتزم نقل صلاحياتها الى المحافظات كافة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، أمس الثلاثاء، عزم الحكومة على نقل الصلاحيات الى المحافظات كافة، وإعادة النظر في الهيكليات الإدارية للتشكيلات المرتبطة بالمحافظات.

وذكر بيان لمكتب العلاق الاعلامي وتلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “العلاق اكد خلال خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للبرنامج التجريبي، بشأن الفيدرالية واللامركزية المالية وبناء القدرة على الصمود في العراق عزم الحكومة بنقل الصلاحيات الى المحافظات كافة، وإعادة النظر في الهيكليات الإدارية للتشكيلات والمؤسسات المرتبطة بالمحافظات”.

واشار الى ان “الاجتماع تناول مناقشة تطبيق المادة 45 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته والخاصة بنقل الوظائف والتخصيصات والصلاحيات الى المحافظتين بشكل كامل، فضلاً عن خطة معهد الحوكمة لتنفيذ برنامج بناء قدرات الكوادر القيادية والإدارية في المحافظات ومجالسها، لتفعيل تقديم الخدمات الى المواطنين خلال الأشهر الستة القادمة”.

يذكر ان رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، قد حضر الاجتماع بالإضافة الى محافظي (الديوانية وميسان)، ووكلاء الوزارات المعنية ومدير وأعضاء معهد الحوكمة الكندي لتنفيذ برنامج التعاون المشترك بين الحكومتين العراقية والكندية.