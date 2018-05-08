  • الثلاثاء , 8 مايو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • الحكومة تعتزم نقل صلاحياتها الى المحافظات كافة

الحكومة تعتزم نقل صلاحياتها الى المحافظات كافة

شؤون عراقية
0 تعليق
3 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، أمس الثلاثاء، عزم الحكومة على نقل الصلاحيات الى المحافظات كافة، وإعادة النظر في الهيكليات الإدارية للتشكيلات المرتبطة بالمحافظات.
وذكر بيان لمكتب العلاق الاعلامي وتلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “العلاق اكد خلال خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للبرنامج التجريبي، بشأن الفيدرالية واللامركزية المالية وبناء القدرة على الصمود في العراق عزم الحكومة بنقل الصلاحيات الى المحافظات كافة، وإعادة النظر في الهيكليات الإدارية للتشكيلات والمؤسسات المرتبطة بالمحافظات”.
واشار الى ان “الاجتماع تناول مناقشة تطبيق المادة 45 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته والخاصة بنقل الوظائف والتخصيصات والصلاحيات الى المحافظتين بشكل كامل، فضلاً عن خطة معهد الحوكمة لتنفيذ برنامج بناء قدرات الكوادر القيادية والإدارية في المحافظات ومجالسها، لتفعيل تقديم الخدمات الى المواطنين خلال الأشهر الستة القادمة”.
يذكر ان رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، قد حضر الاجتماع بالإضافة الى محافظي (الديوانية وميسان)، ووكلاء الوزارات المعنية ومدير وأعضاء معهد الحوكمة الكندي لتنفيذ برنامج التعاون المشترك بين الحكومتين العراقية والكندية.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد