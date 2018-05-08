معصوم يثمّن الدعم الياباني المتميز للعراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

ثمّن رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، الدعم “المتميز” الذي تقدمه الحكومة اليابانية الى العراق، لدى استقباله سفيرها فوميو ايواي، وبحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية المقبلة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن “رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، استقبل السفير الياباني لدى العراق، فوميو ايواي، في قصر السلام ببغداد، وبحثا سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين في مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية المقبلة”.

وثمن معصوم بحسب البيان “علاقات الصداقة التاريخية بين العراق واليابان والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في كافة المجالات” كما ثمن “الدعم الياباني المتميز للعراق على كافة الاصعدة”.

واكد معصوم على ” الدور الحيوي لمساهمة اليابان في خطط اعادة اعمار العراق لا سيما في المرحلة المقبلة”، مشدداً على “حرص العراق على ان يكون للخبرة اليابانية مساهمات واسعة في شتى مجالات تطوير وتنمية الاقتصاد العراقي لا سيما في مجالات الصناعة والزراعة والتعليم”.

من جانبه اكد السفير الياباني دعم بلاده المتواصل لاستقرار وازدهار العراق وحرصها على نجاح التجربة الديمقراطية بما يحقق طموحات العراقيين جميعا كما جدد التزام بلاده بدعم العراق.