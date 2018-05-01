الملف الأمني

اعتقال إرهابيين في عدد من مناطق العاصمة بغداد * القبض على (54) متهماً بجرائم جنائية ومخالفات قانونية في بابل

تدمير ملجأين لـ”داعش” بقصف جوي جنوبي الرطبة * العثور على أنفاق لتنظيم “داعش” في حمّام العليل

بغداد – اعتقال مطلوبين

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات بغداد امس الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين بـ”الإرهاب” والقتل والسرقة بينهم امرأتان في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين بالإرهاب في مناطق حي العامل، ومدينة الصدر، والحسينية شرقي بغداد” ، لافتا الى القاء القبض على متهم بالقتل في منطقة الحميدية شرقي بغداد، ومتهم بالتزوير في منطقة حي البساتين (الشعب)، ومتهمين بالسرقة في مناطق، الأمين، والحرية، وحي البنوك، والحبيبية، وإلقاء القبض على امرأتين بتهم السرقة في منطقة الكاظمية”.

ديالى – استهداف دورية

أفاد مصدر امني في شرطة محافظة ديالى امس الثلاثاء، بأن شرطيا قتل، فيما اصيب اخر بانفجار عبوة ناسفة على دورية راجلة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على طريق زراعي في حوض الوقف، (22كم شمال شرق بعقوبة)، انفجرت، صباح يوم امس على دورية راجلة للشرطة، ما اسفر عن مقتل احد افرادها واصابة اخر بجروح” ، مضيفا ان “الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث”.

كركوك – انفجار ناسفة

اكد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الثلاثاء بأن مدنيين اثنين قتلا بانفجار عبوة ناسفة شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت، عصر يوم امس قرب احد المنازل في قرية العطشانة التابعة لقضاء الدبس، (55 كم شمال غربي كركوك)، ما اسفر عن مقتل مدنيين في الحال” ، مضيفا أن “قوة من الشرطة نقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي”.

بابل – اعتقال مطلوبين

اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة بابل امس الثلاثاء، إلقاء القبض على عشرات المطلوبين بمواد قانونية وجنائية مختلفة خلال عمليات أمنية شملت مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر الامني “خلال الـ 48 ساعة الماضية نفّذت قوات الشرطة عمليات دهمٍ وتفتيش شملت مناطق متفرقة من المحافظة أسفرت عن إلقاء القبض على (54) متهماً بإرتكاب جرائم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة صادره بحقهم مذكرات قبض من السلطة القضائية” ، مضيفا أن “العمليات جرت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون الاهالي”، مشيراً الى أن “المعتقلين نقلوا الى مراكز للاحتجاز الأمني لإستكمال بقية الاجراءات القانونية بحقهم”.

الانبار – قصف جوي

اكد مصدر رفيع بقيادة عمليات الأنبار امس الثلاثاء، تدمير ملجأين محصنين تابعين لـ”داعش” بقصف لطيران F16 العراقي جنوبي الرطبة.

وقال المصدر إن “طيران F16 العراقي تمكن من قصف ملجأين محصنين لتنظيم داعش في جنوب الرطبة بالصحراء، (310 كم غرب الرمادي)” ، مضيفا أن “القصف اسفر عن تدمير الملجأين وقتل عناصر داعش بداخلهما”.

الديوانية – عمليات دهم

كشف مصدر امني في مديرية شرطة الديوانية امس الثلاثاء، عن القبض على 13 متهما بقضايا مختلفة بينها جنائية في المحافظة.

وقال المصدر الامني إن “مفارز ودوريات مركزي شرطة النهضة والجمهوري نفذت ممارسة امنية واسعة النطاق من اجل متابعة تنفيذ مذكرات القاء القبض الصادرة من القضاء بحق المطلوبين القت من خلالها القبض على 7 متهمين بمواد قانونية مختلفة كان من بينها جنائية تتعلق بقضايا غير اخلاقية وفق المادة 395″، مبيناً ” وجرى التحقيق مع المتهمين في التهم الموجه اليهم” .

ميسان – حملات امنية

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت امس الثلاثاء تمكن تشكيلاتها من القبض على عدد من المتهمين بجرائم جنائية مختلفة ، خلال حملات أمنية واسعة النطاق وكذلك تدقيق أسماء الأشخاص لتعقب المتهمين في السيطرات والطرق الخارجية.

وبين المصدر الامني ان التهم تنوعت بين جرائم القتل العمد والسرقات ، والقاء القبض على متهم مطلوب استناداً لإحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ، ومتهمين آخرين على وفق جرائم مختلفة.

نينوى – عملية امنية

كشف مركز الاعلام الامني امس الثلاثاء العثور على انفاق خاصة لتنظيم “داعش” في ناحية حمام العليل في مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان له إن “مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبمعلومات دقيقة عثرت على عدد من الانفاق الخاصة بعصابات داعش الارهابية في قرية (ادحلة) التابعة لناحية حمام العليل في مدينة الموصل” ، مضيفا أن “عصابات داعش الإرهابية كانت تستخدمها كملاذات لعلاج جرحاها” .