تدمير 5 انفاق والعثور على 145 عبوة ناسفة في نينوى

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن مركز الإعلام الأمني، امس الاثنين، تدمير 5 انفاق ومضافة لداعش والعثور على كدسين يحتويان 145 عبوة في نينوى.

وقال الناطق باسم الاعلام الامني، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “قيادة عمليات نينوى نفذت عملية تفتيش شملت مناطق ( مفرق الكسك – الخط الاستراتيجي _ جنوب المحلبية _ تل عواد _ جنوب مطار تلعفر _ تل غزال _ مفرق ام الشبابيط _ تلعفر)”.

واشار الى ان “العملية أسفرت عن تدمير 5 انفاق ومضافة لداعش بداخلها أغطية ومفروشات، والعثور على كدسين للعتاد يحتويان 130 عبوة مختلفة الأنواع تم تفجيرها، كما عثرت قوات القيادة على 15 عبوة ناسفة و141 خرطوشة هاون تمت معالجتها”.

وفي سياق آخر أعلن الحشد الشعبي، المباشرة بتطهير أكثر من66 قرية في جزيرة صلاح الدين.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “اللواء السادس في الحشد الشعبي نفذ عملية كبيرة لتطهير جزيرة صلاح الدين من خلال تفتيش اكثر من ٦٦ قرية للبحث عن المطلوبين والخلايا النائمة من فلول داعش”.

واضاف ان “عملية تطهير الجزيرة جاءت بعد ان اكدت استخبارات اللواء السادس وحسب مصادرها عن وجود خلايا لداعش تختبئ في عمق الجزيرة والقرى النائية”، مبينا انه “تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم وتدمير أربعة إنفاق ومضافات لداعش والعثور على عبوات ناسفة وملابس الزي الداعشي”.

واوضح ان “العملية شاركت فيها كافة صنوف اللواء السادس من هندسة ميدان وقوى صاروخية وتدخل سريع والفوج الرابع والآليات والطبابة”.