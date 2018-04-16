العبادي: توفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص وتذليل العقبات امامه

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الاثنين، أهمية الإعمار والبناء وتنفيذ مشاريع مهمة وتوفير فرص العمل، فيما أشار إلى أن هناك من يعمل على “محاربة” القطاع الخاص من أجل “الاستفادة” من ملايين الدولارات التي تنفقها الدولة.

وقال العبادي في كلمته خلال افتتاح معمل اسمنت استثماري في محافظة المثنى، بحسب بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، “لا يوجد تحدٍ مستحيل على العراقيين”، مبيناً أن “العالم وصف ما تم تحقيقه بالانتصار على داعش بالمعجزة، وسيتم ايضا تحقيق انجاز آخر ببناء البلد وإعماره”.

وأضاف، “اننا على أعتاب مرحلة ونصر جديد بعد اجتياز المرحلة الخطيرة المتمثلة بتحرير الاراضي من عصابات داعش الارهابية التي استهدفت وجود البلد”، لافتاً إلى “أهمية الاستمرار والحفاظ على النصر من خلال الإعمار والبناء ووحدة البلد والقيام بالعديد من المشاريع المهمة وتوفير فرص العمل”.

وشدد العبادي، على “دعم القطاع الخاص والاستثمار”، مشيراً إلى أن هناك “من يعمل على محاربة القطاع الخاص لانه يريد ان تنفق الدولة ملايين الدولارات ليستفيد منها”.

وتابع العبادي قائلاً إن “واجب الدولة هو توفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص وتذليل العقبات وهذا ما نعمل عليه للنهوض بهذا القطاع المهم”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل، صباح امس الاثنين (16 نيسان 2018)، إلى محافظة المثنى.