الملف الأمني

اعتقال مطلوبين بينهم إرهابي في العاصمة بغداد * تدمير مضافتين في عملية وادي ثلاب شرقي ب‍عقوبة

إصابة 6 جنود بتفجير انتحاري في هيت غربي الأنبار * ضبط عبوات ناسفة وقنابر هاون في الموصل

بغداد – عمليات دهم

ذكر مصدر امني في مديرية مكافحة اجرام بغداد امس الأحد ان مفارز امنية القت بعمليات دهم للقبض على عدد من المتهمين بينهم إرهابي في جانبي العاصمة.

وقال المصدر إن “مفارزنا تمكنت من القاء القبض عدد من المتهمين في جانبي الكرخ والرصافة ، مضيفاً ان المتهمين القي القبض عليهم على وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة تنوعت بين جرائم القتل والسرقة فضلا عن متهم مطلوب على وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب “.

ديالى – عملية عسكرية

كشف مصدر رفيع في قيادة عمليات ديالى امس الاحد، عن تدمير مضافتين ودراجة نارية محورة في عملية وادي ثلاب العسكرية شمال شرق ب‍عقوبة.

وقال المصدر ان “نتائج العملية العسكرية التي جرت في وادي ثلاب، (75كم شمال شرقي بعقوبة)، هي تدمير مضافتين لتنظيم داعش ودراجة نارية محورة كانت تستعمل من قبل مسلحي التنظيم ، مضيفا ان “العملية اسهمت في تمشيط مناطق واسعة من وادي ثلاب والمناطق القريبة منه لانهاء اي تواجد لخلايا داعش”.

كركوك – هجوم مسلح

اكد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الاحد أن ثلاثة مدنيين قتلوا بهجوم مسلح شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “مجموعة مسلحة يعتقد انها تابعة لتنظيم داعش قتلت ثلاثة مدنيين بهجوم مسلح استهدفهم قرب قرية الكيف التابعة لقضاء الدبس، (45 كم شمال غربي كركوك)” ، مضيفا أن “قوة امنية نقلت الجثث الى الطب العدلي”.

صلاح الدين – ضبط مضافة

كشف مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الاحد عن العثورعلى مضافة لداعش واعتقال 3 من المشتبه بهم في مناطق المحافظة .

وقال المصدر ان “قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين شرعت بعملية تفتيش الجزرة الوسطية مقابل منطقة الزاوية على نهر دجلة اسفرت عن العثور على مضافة لعصابات داعش الإرهابية وانفاق قديمة”، مبينا انه “تمت معالجتها من دون حادث يذكر”.

الفلوجة – اعتقال ارهابيين

ذكر مصدر في مديرية الاستخبارات العسكرية امس الاحد، ان مفارز امنية القت القبض على اثنين من الارهابيين خلال محاولتهما الفرار من مدينة الرمادي.

وذكر المصدر ان “مفرزة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، القت القبض على اثنين من الارهابيين المتنكرين في اثناء محاولتهما الفرار من مدينة الرمادي باتجاه الفلوجة”، مبينا ان “عملية القبض تمت على وفق معلومات استخبارية دقيقة وتضييق الخناق عليهما ونصب كمين محكم لهما في سيطرة الجسر الفلسطيني بمنطقة الجرايشي – الطريق السريع في الانبار”.

الانبار – تفجير انتحاري

افاد مصدر امني في شرطة محافظة الأنبار امس الاحد، بأن ستة جنود اصيبوا بتفجير انتحاري استهدف قوة عسكرية في هيت.

وقال المصدر إن “انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه صباح يوم امس على قوة من الجيش كانت تقوم باستطلاع موقع مقر حزب الحل في مدينة هيت (70كم غرب الرمادي)، الذي تعرض لتفجير انتحاري امس” ، مضيفا أن “التفجير أسفر عن إصابة ستة جنود بجروح”، لافتا الى أن “قوة عسكرية نقلت المصابين الى مستشفى هيت العام”.

الديوانية – اعتقال مطلوبين

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة الديوانية امس الاحد، بالقاء القبض على 8 مطلوبين بقضايا مختلفة بينها جنائية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر المصدر ان “دوريات مركز شرطة الوحدة نفذت ممارسة امنية لمتابعة المتهمين المطلوبين وحسب مذكرات اوامر القاء القبض الصادرة من القضاء تمكنت من القاء من خلالها القبض على 5 متهمين بقضايا مختلفة” ، مشيرا الى ان “مفارز مركز شرطة الحسين تمكنت ايضا من القاء القبض على 3 متهمين بمواد قانونية مختلفة من بينها جنائية تتعلق بالاعتداء على موظفين في اثناء الواجب على وفق المادة 229”.

نينوى – ضبط عبوات

اعلن الناطق باسم مركز الاعلام الامني في محافظة نينوى امس الاحد عن ضبط عبوات ناسفة وقنابر هاون في مناطق المحافظة .

وقال الناطق العميد يحيى رسول إن “مفارز معالجة القنابل في قيادة عمليات نينوى شرعت بعملية تفتيش وتطهير للخندق الشقي الداخلي لمحيط معسكر الكندي وعثرت على 13 عبوة محلية الصنع فجرت موقعيا”، مضيفا أن “قوة أخرى من القيادة ذاتها نفذت عملية تفتيش لمحيط قرية حلبية خفاجة وعثرت على كدس للعتاد يحتوي 63 عبوة ناسفة و31 قنبرة هاون مختلفة و20 صاروخ مدفع عيار 155 ملم”.