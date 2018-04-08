  • الأحد , 8 أبريل 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

خطاب انتخابي مشوه !

أعمدة الكتاب
0 تعليق
12 views

تراجعت الى حد كبير عناوين البرامج الانتخابية للمرشحين في العراق اتساقا مع الفشل الذريع في تحقيق التطلعات والامال التي كان يعقدها الناخبون على النخب السياسية التي توالت على اشغال المناصب التشريعية والتنفيذية وباتت فرص التاثير في الراي العام ضئيلة مع انعدام اية مكتسبات حقيقية يمكن للاحزاب والكيانات تحقيقها او وعد جمهورهم بها واذا كان الارهاب وتهديداته الداخلية والخارجية والانقسام الطائفي والخشية من عودة حزب البعث الى السلطة مجددا هي عناوين بارزة في الدورات الانتخابية السابقة فان استهلاك هذه العناوين وادراك الشعب العراقي لنوايا الكثير من الجهات باعادة توظيفها في البرامج الانتخابية بشكل مزيف سيساهم كثيرا في افشال اعادة ترويجها او تسويقها في الانتخابات الحالية وللاسف الشديد فان ثمة توظيف لعناوين اخرى يحمل في طياته انتهازية واضحة واستغلال بشع لمعاناة قطاعات واسعة من ابناء المحافظات العراقية جرى ويجري توظيفها خلال الايام الماضية ويستمر هذا التوظيف مع اقتراب موعد الانتخابات من خلال وسائل اعلام ممولة حزبيا يتمثل بالزيارات المتكررة لمرشحي كيانات واحزاب الى مناطق (العشوائيات) في المحافظات العراقية ومحاولة استمالتهم عاطفيا واغداق الوعود لهم بتوفير الخدمات وتمليك الاراضي التي يشغلونها خلافا للقوانين والالتزامات المرعية من الدولة فيما يقدم مرشحون اخرون لتوظيف معاناة النازحين والمشاكل التي يتعرضون اليها في المناطق المحررة ويعمد اخرون الى اجترار مسلسل الوعود بتوفير وظائف حكومية للعاطلين عن العمل وفي كل الاحوال فان جل هذه العناوين تمثل برامج انتخابية مشوهة عفا عليها الزمن في العراق ويعي جيدا الناخب العراقي زيفها وكذبها وكان بامكان هؤلاء المرشحين الابتعاد عن هذا الخطاب المشوه والتوجه بخطاب انتخابي صادق يعترف بفشل الاخرين في الوصول الى مراتب النجاح في ادارة الدولة ويتحدث بواقعية عن التحديات التي يواجهها العراق على الصعد الامنية والاقتصادية والاجتماعية ويعرض امام الشعب امكانياته ورؤيته لاعادة ترميم ماتم تخريبه او يتحدث عن تجارب ناجحة اخرى ممثالة لتجربة العراق استطاعت فيها الدول الخروج من ميادين الصراع والانقسام والفشل الى ميادين الوحدة والتلاحم ومن المحزن اننا نفتقد كثيرا لمثل هؤلاء المرشحين ولمثل هذا الخطاب الذي يبعث الامل بالمعافاة ويمنح الجمهور الفرصة مجددا لايلاء الثقة بشعارات وبرامج المرشحين في الانتخابات المقبلة .
د. علي شمخي

كلمات دالة: ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد