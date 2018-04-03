الملف الأمني

اعتقال متهمين يرومون تفجير منزل في حي الجامعة غربي بغداد * انطلاق عملية تفتيش واسعة في ديالى

العثور على مخلفات حربية شمال قضاء الصويرة * قوة امنية تقتل ثلاثة ارهابيين شمالي الرمادي

بغداد – اعتقال مطلوبين

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات بغداد امس الثلاثاء عن اعتقال أربعة متهمين كانوا يرومون تفجير منزل في حي الجامعة غربي المحافظة .

وأضاف المصدر الامني ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبناءً على معلومات استخبارية، ألقت القبض على أربعة متهمين، كانوا يرومون تفجير دار أحد المواطنين، وعثر في بدلالتهم على عبوة ناسفة محلية الصنع، ومعدة للتفجير، في منطقة حي الجامعة غربي العاصمة بغداد.

ديالى – عمليات تفتيش

افاد مصدر امني في شرطة محافظة ديالى امس الثلاثاء ان قيادة العمليات شرعت بعملية تفتيش واسعة في 6 مناطق في عموم المحافظة .

وذكـر المصـدر الامنـي ان” القـوات الأمنيـة في قيادة عمليـات ديالـى شرعـت بعمليـة تفتيـش واسعـة فـي مناطـق (جسر ناريـن – المحطـة الغازية – قريـة سـاروة – ابو صخـول- عين ليلة – الخلاويه) ، مضيفـا ان العملية اسفرت عن العثـور علـى عبوتين ناسفتين و5 زوارق و3 عجـلات ودراجـة نارية و5 مضافات بداخلها مواد غذائية وأدوات طبخ و3 خيم ، ومواد أخرى دمرت من قبل طيران الجيش وفرق المعالجة”.

بابل – عيارات نارية

كشف مصدر امني في قيادة شرطة محافظة بابل امس الثلاثاء عن إلقاء القبض على 4 أشخاص على أثر إطلاق عيارات نارية بالهواء خلال حفل زفاف في منطقة السياحي جنوبي الحلة .

وقال المتحدث الاعلامي للقيادة العقيد، عادل العناوي الحسيني في بيان له إن “قوة من شرطة الحمزة الغربي بَادَرَت بالانتقال وعلى الفور الى إحدى قرى منطقة السياحي جنوبي الحلة بعد سماع صوت اطلاق نار كثيف تبين فيما بعد ان مصدره حفل زفاف” ، موضحا ان “القوة إعتقلت أربعة أشخاص وإقتادتهم الى مركز للاحتجاز الأمني بغية إستكمال الاجراءات القانونية بحقهم”.

واسط – مخلفات حربية

افاد مصدر امني في شرطة محافظة واسط امس الثلاثاء ان فوج الطوارئ بالتعاون مع قسم استخبارات ومكافحة ارهاب الصويرة تمكن من العثور على مخلفات في شمال الصويرة عبارة عن (صاروخ قاذفة عدد /7 ) و (ميلودكا زعانف عدد /5 ) و (قنبرة دبابة عيار 130ملم) .

واضاف المصدر الامني ان قوة امنية عثرت خلال عملية لتفتيش الانهر على مواد الصيد التي تستعمل في صيد السمك بطرق غير قانونية ، جهاز صعق حجم 10امبير عدد / (3) وشكافة صيد صغيرة عدد/ (1) وشباك صيد متنوعة عدد 10.

الانبار – عملية استباقية

كشف مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الثلاثاء، بأن قوة امنية قتلت ثلاثة من عناصر تنظيم “داعش” بينهم مايسمى بـ و”الي” شمال الرمادي.

وقال المصدر إن “قوة من الفوج التكتيكي لشرطة الانبار نفذت فجر يوم امس عملية امنية استباقية في صحراء الثرثار، شمال الرمادي” ، موضحا أن “القوة تمكنت خلالها من قتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش بينهم والي مناطق شمال الرمادي، المدعو عمر صفوك”.

النجف – عملية دهم

كشف مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف امس الثلاثاء عن القاء القبض على متهم بالخطف في المحافظة.

وقال المصدر الامني إن “شعبة الخطف التابعة إلى مكافحة اجرام النجف قامت بتنفيذ عملية نوعية بعد ورود معلومات أسفرت عن القاء القبض على متهم مطلوب بعملية خطف على وفق المادة ٤٢١ واحالته إلى الجهات المختصة” .

ذي قار – تفجير عبوة

أفاد مصدر محلي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار امس الثلاثاء، بأن الاجهزة فجرت عبوة ناسفة تحت السيطرة شمالي المحافظة.

وقال المصدر إن “الأجهزة الأمنية بمدينة الشطرة شمالي ذي قار فجرت عبوة ناسفة تحت السيطرة كانت مزروعة بالقرب من أحد الدور السكنية بالقضاء”، لافتا إلى أنها “لم تتسبب بأية أضرار تذكر”.

نينوى – ضبط عبوات

اكد مصدر امني في قيادة العمليات المشتركة في محافظة نينوى امس الثلاثاء العثور على 45 عبوة ناسفة في احدى قرى المحافظة .

وذكر المصدر الامني ان” قيادة عمليات نينوى وضمن عملياتها المستمرة تمكنت من العثور على 45 عبوة ناسفة في عملية أمنية نفذتها في قرية السكينية وتم تفجيرها تحت السيطرة من قبل القوات الأمنية في احدى قرى المحافظة “.