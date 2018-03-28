الملف الأمني

مسلحون يشنون هجوما بمنطقة الإعلام غربي بغداد * انفجار عبوة لدى محاولة إبطالها شرقي بعقوبة

القبض على 38 مطلوباً في مناطق متفرقة من بابل * تدمير 4 أنفاق لـ”داعش” جنوبي صحراء الرطبة

بغداد – هجوم مسلح

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس ، الاربعاء، بان صاحب محل حلاقة قتل بهجوم مسلح جنوب غربي بغداد.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة، صباح يوم امس تجاه صاحب محل حلاقة ضمن منطقة حي الاعلام جنوب غربي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال” ، مضيفا ان “قوة امنية وصلت الى مكان الحادث “.

ديالى – انفجار ناسفة

اكد عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي امس الاربعاء ان اثنين من مقاتلي الحشد العشائري اصيبا بجروح بانفجار عبوة ناسفة في اثناء محاولة ابطال مفعولها شرقي بعقوبة.

وقال عضو اللجنة إن “اثنين من مقاتلي الحشد العشائري اصيبا بجروح بانفجار عبوة ناسفة في اثناء محاولة ابطال مفعولها من قبل مفرزة للجيش في طريق زراعي قرب بساتين قرية الدواليب (40كم شرق بعقوبة)”، مضيفا ان “عنصري الحشد العشائري كانا يقومان بتأمين موقع وجود العبوة الناسفة”، لافتا الى ان “المصابين حالتهما حرجة”.

كركوك – عملية استباقية

افاد مصدر في الحشد الشعبي امس الاربعاء بمقتل ستة عناصر من تنظيم “داعش” الارهابي جنوب غربي محافظة كركوك .

وقال المصدر إن “قوة من اللواء٥٦ وبعملية استباقية ونوعيه قامت، مساء يوم امس الاول بقتل ستة من تنظيم داعش ضمن كمين محكم في قرية الحسينية التابعة الى ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة (٥٥ كم جنوب غربي كركوك)” ، مضيفا انه ” لقد استهدف الدواعش على وفق معلومات استخباراتية دقيقة وبعد نصب كمين لهذه المجموعة الإرهابية اضافة إلى هدم المضافة التي كانوا يحتمون بها”.

بابل – اعتقال مطلوبين

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، امس الاربعاء, عن القاء القبض على 38 مطلوباً للسلطة القضائية بتهم جنائية مختلفة، في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المتحدث الاعلامي للقيادة العقيد الحقوقي عادل الحسيني، ان “قوات الشرطة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من تنفيذ 37 مذكرة أمر قبض وتحري على وفق مواد قانونية متنوعة في عموم أنحاء المحافظة”،

مضيفا كما تمكنت مفارز مكتب مكافحة المخدرات من اعتقال متهم لحيازته كمية من الحبوب المخدرة ، بكمين تم نصبه له في أحد الأحياء السكنية وسط مدينة الحلة”.

صلاح الدين – عملية تطهير

واصلت مفارز هندسة الميدان في الحشد الشعبي امس الاربعاء عمليات تطهير منطقة الحراريات في بيجي التابعة لمحافظة صلاح الدين من المخلفات الحربية، فيما عثرت على انفاق وصواريخ تابعة لعصابات داعش الارهابية.

وذكر بيان لاعلام الحشد ان “فرق مديرية هندسة الميدان ما تزال مستمرة بتطهير الشوارع التابعة لمنطقة الطاقة الحرارية الكهربائية، اذ عثرت على انفاق وقواعد صواريخ وعبوات ناسفة تعود لعناصر داعش”، مضيفا ان “المفارز الميدانية ضبطت أيضا براميل مفخخة ومواد تفجير بكميات كبيرة”.

الانبار – قصف جوي

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات الأنبار امس الاربعاء أن طيران التحالف الدولي دمر أربعة انفاق لـ”داعش” جنوب الرطبة غربي المحافظة، لافتا الى حدوث حريق كبير في احد تلك الانفاق.

وقال المصدر إن “طيران التحالف الدولي وخلال مشاركته في العملية العسكرية غربي الأنبار، تمكن فجر يوم امس من قصف أربعة انفاق لتنظيم داعش في الصحراء جنوب مدينة الرطبة (310كم غربي الرمادي)” ، مبينا ان القصف اسفر عن تدمير جميع تلك الانفاق”، فيما شب حريق كبير في أحد تلك الانفاق التي تم تدميرها من قبل طيران التحالف الدولي”.

نينوى – ضبط متفجرات

كشف مصدر امني في وزارة الداخلية امس الاربعاء ضبط مواد شبيهة بمادة الـ C4 التي تستعمل في صنع المواد المتفجرة غربي مدينة الموصل.

وقال المصدر إن “شرطة نينوى، وخلال عمليات البحث والتفتيش، تمكنت من العثور على ٩ أطنان من مادة الفحم الحجري و٨ أطنان من المواد الشبيهة بمادة الـC4 التي تستعمل في صنع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة والعجلات المفخخة التي كانت تستعملها عصابات داعش الإجرامية” ، مضيفاً أ” وقد عثر عليها في منطقة الهرمات غربي مدينة الموصل”.

البصرة – عمليات دهم

ألقت القوات الامنية في محافظة البصرة امس الاربعاء، القبض بعمليات دهم على ثلاثة متهمين بترويج وتعاطي المخدرات وضبط مواد مخدرة، في المحافظة .

وذكر بيان لمديرية شرطة البصرة، ان “مفارز مكافحة اجرام ابي الخصيب تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين قضائيا بترويج وتعاطي المخدرات و ضبط بحوزتهم مادة مخدرة وادوات تعاطي المخدرات ومواد تساعد بصناعة المواد المخدرة ومجموعة مسدسات مفصخة”.