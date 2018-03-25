خلية أزمة لمواجهة شح المياه

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحثت لجنة خلية الأزمة التي شكلها وزير الصناعة والمعادن، سبل معالجة شح المياه المتوقع في البلاد خلال صيف 2018.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، عددا من المقترحات لمواجهة هذه المشكلة التي تعاني منها أغلب المحافظات العراقية خاصة مدن الجنوب، التي تعتمد بشكل رئيس على نهر دجلة.

ودعا وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط، إلى وضع الدراسات لاستغلال نهر الفرات بشكل أكبر، خاصة في ظل الاعتماد بنسة كبيرة على مياه نهر دجلة، وفقاً لبيان جاء على موقع الوزارة.

وطالب محمد هاشم، هيئة المسح الجيولوجي التابعة للوزارة، بإعداد دراسة متكاملة بأعداد الآبار التي من الممكن حفرها وأماكن تواجدها التي غالبا ماتكون بالقرب من المناطق الزراعية.

وأشار هاشم، إلى أن اغلب دول العالم تعتمد بنحو رئيس على المياه الجوفية على عكس العراق الذي يعتمد على مياهه السطحية بشكل كبير الأمر الذي يزيد من مواجهة الأزمة.

ويواجه العراق أزمة جفاف الطقس وانحسار مناسيب المياه بالأنهار الفرعية في المحافظات، حيث أعلن مسؤول بمحافظة ميسان جنوبي البلاد، في شباط الماضي توقف جريان نهر دجلة بالمحافظة بسبب شح المياه.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والمياه بالبرلمان، في آذار الجاري، إلى إن زيادة نسبة سقوط الأمطار في الفترة الماضية عزز من المخزون الستراتيجي للمياه بالسدود.

وتوقع وكيل وزارة الزراعة، في شباط الماضي، تراجع إنتاج البلاد من محصولي القمح والشعير بنحو 20% خلال العام الجاري، بسبب الطقس الجاف.