70 مليار دولار قيمة الإنتاج الزراعي الإيراني

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلن وزير الجهاد الزراعي الايراني عن قيمة الانتاج الزراعي الايراني التي تفوق الـ70 مليار دولار، مؤكداً على ضرورة دعم الانتاج الوطني عبر زيادة رؤوس الأموال وتزويد السلع الانتاجية الزراعية بالدعم المنشود.

وأشار محمود حجتي الى الطاقات التي يمكـن توظيفهــا في القطاع الزراعي ومنها إمكانيـة رفع نسبة تربية الاسماك في البحيرات والذي سيزيد بحد ذاته من فرص العمل والمنسوب الانتاجي ويدر بعوائد كبرى من العملة الصعبة على البلاد يُضــاف الى ذلك حقل تربية الروبيان والذي زادت نسبتـه الانتاجيــة خــلال 3 سنوات ثلاثة أضعــاف حيث بلغت 32 الـف طن عـام 2017.

ولفت حجتي الى وجود 10 مليارات متر مكعب من المياه العذبة في محافظتي جيلان ومازندران (شمال ايران) التـي تنحدر وتصب داخل مياه البحر، مؤكداً على ضرورة توظيفها عبر مشاريع استثمارية، مفيداً بأنّ هاتين المحافظتين الشماليتين إن تم توظيف إمكانياتهما الزراعية ستدران على البلاد سنويا بـ80 مليار دولار.

هذا وأفاد حجتي بإحصائيات تدل علي بلوغ انتاج السكر في البلاد نسبة 1.9 مليون طن ما يؤهل ايران للإكتفاء الذاتي والاستغناء عن إستيراد السكر خلال العام الجديد خاصة إن تمّ تأسيس مصنعين في محافظة خوزستان لإنتاج السكر.