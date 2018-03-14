ارتداء الجينز «الممزق» دليل على الإصابة بـ «انفصام الشخصية»

موضة مستمرة لا تبطل ولا تختلف باختلاف الزمن

بغداد – زينب الحسني :

يتميز الجينز بملاءمته لجميع الأجسام سواء البدينة أو النحيفة، فلديه قدرة كبيرة على إخفاء عيوب الجسم برغم ثقل القماش المصنوع منه.

بات الجينز موضة المساء والسهرات لانه يتسم بألوان زاهية تعد أكثر ملاءمة لكلا الجنسين وهو موضة مستمرة لا تبطل ولا تختلف باختلاف الزمن، حيث الخامة القوية التي تظل لفترات طويلة وتتحمل الكثير، فكلما يمر الزمن على الجينز كان أفضل من حيث الشكل والمتانة.

بدأت سراويل الجينز الزرق بالظهور في ثلاثينيات القرن الماضي، ثم انتشرت كالنار في الهشيم بين الشباب في الخمسينيات تأثراً بأدوار المتمردين في هوليود الذين ارتدوا الجينز، مثل جيمس دين.

يقال إن المراهقين بدأوا باستعمال كلمة «جين» في نفس العقد، قبل أن يستبدلها ليفي شتراوس في الستينيات بكلمة «جينز» في الدعاية والترويج لتجارته في بيع بناطيل الجينز.

وأذيع أول إعلان تلفزيوني لشركة ليفايز عام 1966، قبل أن يظهر إعلان آخر عام 1981 لنساء يرتدين سروال جينز موديل 501 باستعمال عبارة (يتقلص ليناسب).

الجينز الممزق

وفي آخر ماورد بهذا الشأن ومع انتشار موديل الجينز «الممزق « قال خبراء اجتماعيون: إن ارتداء الأزياء المهترئة والممزقة يدلّ على إصابة أصحابها بأمراض اجتماعية ويعانون من مشكلات نفسية عصيبة.

وأكّد علماء النفس في موسكو أنَّ ظاهرة محبي موضة البنطال الممزق أو الجينز المثقوب والقمصان المجعدة، علامة على الإصابة بمرض انفصام الشخصية.

وقالت إيرينا مدفيديفا مديرة المعهد الاجتماعي للأمن الديموجرافي في موسكو: «إن ظهور الشباب بثياب رثّة في السنوات الأخيرة دليل على مشكلات اجتماعية ونفسية خطيرة، كتدنّي الأخلاق وزيادة العدوانية بين الناس وتدهور العلاقات الاجتماعية».

وأضافت مدفيديفا وفقا لسبوتنيك، أنَّ الترويج للأزياء البالية، يعكس حالة عدم الرضا لدى الجيل الشاب، ويزرع فيه عقدًا عصبية واجتماعية مصطنعة، ويؤدي إلى خلل فكري خطير.

أبرز أنواع الجينز

Straight cut

كما يشير الاسم، يتمتع هذا السروال بقصة مستقيمة للساق، وهو يعدّ من النوع الكلاسيكي في عالم الجينز، خصوصاً وأنه الأكثر انتقاء، والأكثر استعمالاً في الاطلالات الكاجوال.

هذا إضــافة غلى أنه يسهل ارتداؤه وتنسيقه مع الملابس الأخرى.

Flare cut

يعتمد تصميم الجينز من نوع Flare cut على القصة الضيقة حتى الركبة، في حين تتسع الساق نزولاً. اشتهر هذا النوع من الجينز في فترة السبعينيات وربما يعود إلى الموضة الجديدة، نظراً لما يضفيه من جمالية على القدم.

Boot cut

هو نوع قريب من نوع Flare cut، لكنه يكون أكثر اتساعاً بقليل عند الساق، ويسهل ارتداؤه من قبل الجميع على اختلاف أشكال جسمهم.

Skinny jeans

راجت في السنوات الأخيرة الماضية موضة الجينز Skinny، لكنه لا يتلاءم مع جميع الأجسام ، إذ إنه يليق فقط بصاحبات الأجسام الرشيقة والأقوام الممشوقة، ولاسيما إن كانت المرأة طويلة, ولكن يسهل تنسيق القمصان الطويلة معه، نظراً لما يمنحه من إطلالة نحيفة للمرأة.

High Waisted Jeans

من الرائج جداً هذا العام الجينز ذات الخصر العالي، أو ما يسمى High Wasted Jeans. ويتلاءم هذا النوع من الجينز مع الأجسام الممتلئة التي ترغب المرأة بإخفاء العيوب فيها، خصوصاً في منطقة البطن , لكن إحذري لدى شراء هذا النوع من الجينز من اختياره ملائماً لمقاس خصرك كي لا تبرز تضاريس لا تودين إظهارها.

الجينز على مدى السنين

الثلاثينيات : اشتهرت بناطيل الجينز في الافلام الغربية و افلام الكاوبوي .

الاربعينيات : لم تكن بناطيل الجينز منتشرة كثيراً في فترة الحرب العالمية الثانية ,لكن بعد الحرب ليفاي قرر توسيع تجارته في الجينز الى جميع انحاء العالم وليس فقط الولايات المتحدة الاميركية, و لكن ماركات أخرى للجينز و هي Wrangler و Lee بدأت بالمنافسة مع ليفايز في هذا المجال .

الخمسينيات : الجينز اشتهر كثيراً بين الجيل الشاب ، و كان علامة تدل على تمرد الشباب و المراهقين في التلفزيون لدرجة ان بعض المدارس منعت الطلاب من ارتداء الجينز للمدرسة .

الستينيات: ابتكرت الكثير من انواع الجينز و انتشرت بين طلاب المدارس و الجامعات و كانت الجينزات الاكثر شهره هي الجينزات بالنقشات و الرسومات.

السبعينيات: اشتهرت الجينزات في محال الملابس و كانت تباع بمبالغ زهيدة .

الثمانينات: الجينز اصبح من اهم صيحات الموضه حيث بدأ الكثير من مصممين الازياءبصناعه بناطيل الجينز مما ادى بشهرة واسعة للجينز و ارتفاع مبيعاته اكثر و اكثر .

التسعينيات : توقفت مبيعات الجينز في هذا الفترة , حيث ان الجيل الشاب لم يكن مهتماً كثيراً في الجينزالأزرق التقليدي و ذلك لان الكبار في السن في هذه المدة كانوا ما زالوا يلبسون الجينز الذي تعودوا عليه في شبابهم مما ادى لعدم انجذاب الشباب له . لذلك اتجهوا لابتكار وصناعه انواع و اشكال و الوان اكثر من الجينزات غير الجينز الازرق التقليدي ولاقى انجذاباً وانتشاراً واسعاً بين الشباب من كلا الجنسين ودخل الجنيز بعدة تصاميم تخص المرأة كالفساتين والتنورة بأنواعها ومازال هو سيد الموضة .