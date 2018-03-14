بن يدر يفجر المفاجأة ويقتل أحلام الشياطين في 4 دقائق.. ودجيكو يقود روما إلى ربع النهائي

في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

العواصم ـ وكالات:

قاد المهاجم البديل وسام بن يدر فريقه إشبيلية الإسباني لتفجير مفاجأة كبرى، بإقصاء مانشستر يونايتد يونايتد الإنجليزي، من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه بنتيجة (2-1) مساء أول أمس، على ملعب «أولد ترافورد»، في إياب ثمن نهائي المسابقة.

وودّع مان يونايتد المسابقة، بعدما انتهت المباراة الأولى على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» معقل الفريق الأندلسي، بالتعادل السلبي، في حين تأهل إشبيلية لربع النهائي للمرة الأولى منذ 60 عامًا.وأحرز بن يدر هدفي فريقه بالدقيقتين 74 و78، بعد نزوله كبديل في الشوط الثاني فيما سجل روميلو لوكاكو هدف مان يونايتد الوحيد في الدقيقة 84.

من جانبه، قال فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لإشبيلية الإسباني، إن فريقه قدم مستوى رائع في المباراة التي فاز فيها على مانشستر يونايتد (2 ـ1).

وخلال تصريحات نشرتها صحيفة «آس» الإسبانية، أضاف مونتيلا: «لقد قدمنا مباراة رائعة، وأهنئ جميع اللاعبين بعد الفوز ، كان ينقصنا الحسم في الـ30 متر الأخيرة أمام مرمى مانشستر يونايتد». وواصل: «تحكمنا في اللقاء، ومع وجود بن يدر أصبحنا أكثر واقعية، وقد صنع الفارق بتسجيل الهدفين وهو مهاجم رائع وسجل 10 أهداف في التشامبيونزليج هذا الموسم».

وأضاف: «لقد خاطرنا بطريقة لعبنا، وبنفس الطريقة خسرنا أمام فالنسيا في الليجا (2 ـ 0)، لكن اليوم قدمنا مباراة مثالية ولم نرتكب أي أخطاء».وختم مونتيلا: «سوف نذهب لربع النهائي وسنحاول التأهل لنصف النهائي، ولا أتطلع للمنافس معين والآن أستمتع باللحظات الرائعة مع لاعبي الفريق لأننا نستحق الفوز».

وواصلت الفرق الإسبانية، التفوق على البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.. وخسر مانشستر يونايتد، على ملعبه أمام إشبيلية الإسباني، بنتيجة 1-2، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، ليودع الشياطين الحمر، منافسات البطولة القارية.وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن مورينيو خسر 11 مباراة من أصل 26 مواجهة ضد الفرق الإسبانية في دوري الأبطال، مقابل 6 انتصارات و9 تعادلات.. وكان مورينيو، قد أعرب عن إحباطه الشديد، بعد الخسارة بنتيجة 1-2 من إشبيلية، مشيرا إلى أنه ارتكب عدة أخطاء فنية في اللقاء.

وفي مباراة اخرى، نجح المهاجم البوسني إيدين دجيكو، في قيادة روما إلى التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على شاختار دونيتسك، بهدف نظيف، في إياب دور الـ16 من البطولة على الملعب الأوليمبي بالعاصمة روما.

وجاء الهدف الذي سجله دجيكو، في الدقيقة 52، ليمنح فريقه التأهل رغم خسارته ذهابًا 2 ـ 1 لكنه تأهل بفضل الهدف الذي سجله خارج الأرض بعدما تعادلا في مجموع المباراتين 2 ـ 2.

من جانب اخر، يعتقد البرتغالي، باولو فونسيكا، المدير الفني لشاختار دونيتسك، أن فريقه أضاع التأهل لربع نهائي دوري الأبطال، على حساب روما، في من مباراة الذهاب التي لعبت في أوكرانيا وانتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف واحد.. وقال المدرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، والذي نقلته شبكة «توتو ميركاتو ويب»: «أريد أن أقدم التهنئة لفريق روما، وأتمنى له التوفيق في الخطوة التالية، لا أستطيع الحكم عليه لكنه استغل الفرصة الوحيدة التي أتيحت له».

وتابع: «سيطرنا على المباراة بأكملها وكانت لنا الأفضلية في الهجوم حتى مع النقص العددي، كان بإمكاننا أن نستغل الفرص التي أتيحت لنا في مباراة الذهاب كذلك بشكل أفضل».

وأردف: «دجيكو لاعب حاسم، سجل هدف الفوز برغم أن فريقه لم يخلق فرصا كثيرة، استحوذنا على الكرة في منتصف ملعب روما كثيرا». وعن رغبته في الظهور مجددا بالبطولة، قال: «بالطبع أتمنى أن أتواجد مع شاختار في الموسم القادم في تلك البطولة، أعطني اسم مدرب واحد لا يتمنى ذلك، أنا أحب هذا الفريق وجمهور شاختار، وسأرى ما سيحدث في المستقبل، وسأحتاج لتقييم كل شيء مع النادي، وسنرى ما ينقص الفريق». وواصل: «الدوري الأوكراني ليس من أقوى الدوريات في أوروبا، وهو في حاجة لاستثمارات أكبر، لكننا نستثمر مع فريق شاختار وبفضل هذا فإنه ينجح في التواجد في هذا المستوى على الدوام في بطولة دوري الأبطال».

وعن مستقبل الجناح البرازيلي بيرنارد، أوضح: «سوف يتركنا في نهاية الموسم، ونحن نبحث عن لاعب يُمكن أن يأتي في مكانه، لقد لعب معنا لمدة موسمين وقدم أداء ممتازا».

من جانبه، حقق البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي مانشستر يونايتد إنجازًا شخصيًا، رغم توديع فريقه لدوري أبطال أوروبا مبكرًا في الموسم الحالي.وسجّل لوكاكو هدفًا في خسارة مانشستر يونايتد أمام إشبيلية الإسباني (2-1)، على ملعب «أولد ترافورد»، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، أن لوكاكو سجل اليوم هدفه رقم 200 في مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده.وأضافت أن أهداف لوكاكو جاءت على النحو الآتي (41 مع أندرلخت، 17 مع وست بروميتش ألبيون، 24 مع مانشستر يونايتد،87 مع إيفرتون، 31 مع منتخب بلجيكا).يشار إلى أن لوكاكو انضم لمانشستر يونايتد في الصيف الماضي، قادمًا من إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.