شمول شركات وزارة الصناعة بتأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للمواد الأولية

تجهيز الوزارات ومجالس المحافظات بكابسات النفايات المحلية

ءبغداد – الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، حصول موافقة مجلس الوزراء على شمول شركات وزارة الصناعة والمعادن المنتجة والتي تحقق قيمة مضافة لاتقل عن (25%) بقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2018.

وأكد مدير مركز الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري أن شمول شركات وزارة الصناعة والمعادن بالقرار المذكور جاء نتاجا للجهود والمساعي الدؤوبة التي يبذلها وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني وفي إطار سلسلة إنجازاته لتطوير الصناعة العراقية وجعلها رافدا أساسيا لاقتصاد البلاد .

واشار الشمري إلى أن شمول شركات الوزارة على تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة سيشكل دافعا مهما وضروريا لتشجيع شركات الوزارة على تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتلبية الحاجة المحلية من جميع المنتجات الوطنية التي تنتجها والتي تصل إلى أكثر من (270) منتجا محليا و (360) مستحضرا دوائيا وحافزا لمضاعفة طاقاتها ورفع كفاءة أدائها الإنتاجي ومؤشراتها المالية.

وشدد الشمري على أن الوزارة وبجهود وخطط وزيرها السوداني تسير بخطى واضحة وسليمة باتجاه النهوض بواقع شركاتها الصناعي وإعادة الثقة بالإنتاج المحلي ولحين بلوغ الأهداف المنشودة في بناء صناعة عراقية منافسة تضاهي مثيلاتها في المنطقة .

على صعيد متصل اعلنت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن وضع خطة عمل محكمة لتنفيذ اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء والمتضمن حصر تجهيز وزارات ومؤسسات الدولة كافة ومجالس المحافظات بكابسات النفايات المنتجة لدى الشركة المذكورة .

وقال مدير عام الشركة المهندس حيدر ناصر ظاهر في تصريح خاص للمركز الاعلامي في الوزارة بأن اصدار هذا الاعمام جاء بجهود ومتابعة مباشرة من قبل الوزير وبعد زيارات ولقاءات مع السيدة امينة بغداد وعدد من السادة المسؤولين في امانة بغداد ودوائر البلدية والذين ابدوا بدورهم الدعم المطلوب والاستجابة السريعة ، مفصحا عن وضع خطة عمل محكمة ومدروسة لتسلم الطلبات للصعود بالطاقات والمواصفات النوعية وفقا للاعمام الصادر ولتلبية طلبات ورغبة المستهلك من الجهات المعنية ، لافتا في الوقت ذاته الى ان الشركة تمتلك خطا متكاملا لتصنيع كابسات النفايات وخبرات وامكانيات عالية بهذا المجال كونها مختصة وعريقة في مجال تصنيع المنظومات الهيدروليكية لجميع المعدات والاليات التخصصية ، مبديا الامكانية والاستعداد لتلبية الحاجة المحلية بالكميات والمواصفات المطلوبة .

واكد المدير العام حرص شركته وعزمها على استقطاب شركات عالمية رصينة لتطوير امكانياتها وخطوطها الانتاجية ورفع طاقاتها وتقليل كلف الانتاج وخلق منتجات جديدة ، مشيرا الى ان لدى الشركة بحدود (25) فرصة استثمارية تم احالة قسم منها وقسم اخر في طور اعداد دراسات الجدوى واخر في طور اكمال الاجراءات على وفق القانون ، مشددا في الوقت ذاته بانه في حال اكمال عقود الشراكة والاستثمار المخطط لها ستكون هناك قفزة نوعية في عمل وانتاج الشركة.