الملف الأمني

تحرير مختطف واعتقال خاطفيه بالنعيرية شرقي بغداد * إلقاء القبض على 13 متهما بقضايا شتى في الديوانية

*تفكيك 40 جلكاناً تحوي على مادة السيفور شمالي بيجي * ضبط خلية “إرهابية” وملفات مهمة أيمن الموصل

بغداد – تحرير مختطف

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات بغداد امس السبت، عن تحرير مختطف واعتقال اثنين من خاطفيه في منطقة النعيرية شرقي العاصمة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت وعلى وفق معلومات اسخبارية من تحرير مختطف يبلغ من العمر 10 سنوات والقاء القبض على اثنين من خاطفيه ضمن منطقة النعيرية في بغداد الجديدة” ، لافتا الى أنه “تم ايضا إلقاء القبض على متهم بالتهديد في منطقة اليوسفية، وآخر بالسرقة في منطقة الحي العسكري جنوبي بغداد”.

ديالى – انفجار عبوات

اكد مصدر امني في شرطة محافظة ديالى امس السبت، بأن اثنين من المزارعين اصيبا بجروح بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في طريق زراعي شمال شرقي ب‍عقوبة.

وقال المصدر إن “اثنين من المزارعين اصيبا بجروح احداهما بحالة حرجة بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في طريق زراعي في اطراف منطقة الحد الاخضر شرقي العبارة، (15كم شمال شرق بعقوبة)” ، مضيفا أن “الأجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث”.

كركوك – هجوم مسلح

كشف مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس السبت ان احد منتسبي مكافحة الارهاب قتل واصيب اخر بهجوم مسلح وقع وسط المحافظة.

وقال المصدر انه “تم استهداف مقر للجبهة التركمانية في الحي العسكري من قبل مجهولين بقاذفة ار بي جي 7 ، مما ادى الى تضرر عجلة همر تابعة لقوات مكافحة الارهاب ومقتل احد منتسبيها واصابة اخر بجروح “.

صلاح الدين – تفكيك متفجرات

اكد مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس السبت ان قوات الحشد الشعبي تمكنت من تفكيك 40 جلكاناً يحوي على مادة السيفور شمالي بيجي .

وقال المصدر ” بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة عثرت قوة من الحشد الشعبي على كدس متفجرات يحوي 40 جلكان (سيفور) شمالي بيجي ” ، لافتا الى انه تم تفكيكها من قبل الجهد الميداني لعمليات الحشد الشعبي”.

الانبار – ضبط صواريخ

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة الأنبار امس السبت باعتقال مطلوبين اثنين وضبط صواريخ “ار بي جي 7” ومواد متفجرة وبنادق كلاشنكوف خلال عملية أمنية في مناطق متفرقة من مدينة الرمادي.

وقال المصدر إن “القوات الأمنية من الفوج التكتيكي والفرقة العاشرة من الجيش وأفواج من طوارئ شرطة الأنبار نفذت فجر يوم امس عملية أمنية واسعة في منطقة البوعلوان ومناطق متفرقة من الرمادي” ، مضيفا أن “القوات الأمنية مطلوبين اثنين بحوزتهما مواد متفجرة”.

النجف – اعتقال مطلوبين

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف امس السبت بالقبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة “الإرهاب” كانوا يرومون الدخول إلى مركز المدينة.

وقال المصدر إنه “تم إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين على وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب من قبل إحدى سيطرات فوج طوارئ النجف الثاني سيطرة المظفر”، مضيفا ان هؤلاء المطلوبين كانوا “يرومون الدخول إلى مركز المدينة”.

الديوانية – عمليات دهم

ذكر مصدر امني في مديرية شرطة الديوانية امس السبت، ان مفارز امنية تمكنت بعمليات دهم وتفتيش من القاء القبض على 13 متهما بقضايا مختلفة من بينها جنائية في المحافظة.

وذكر المصدر ان “تشكيلات شرطة الديوانية نفذت حملة واسعة لملاحقة المطلوبين ومتابعة اوامر القاء القبض الصادرة من القضاء وذلك في عدة مناطق مختلفة في المحافظة من اجل بسط الامن حيث تمكنت مفارز قسم الاسرة من القاء القبض على 3 متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة “.

نينوى – ضربة جوية

كشف مصدر في مديرية الاستخبارات العسكرية امس السبت عن القبض على خلية “إرهابية” وضبط ملفات “مهمة” بحوزتها في الجانب الايمن من الموصل، فيما بينت أنها كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية خلال “فترة الانتخابات”.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان أبطال الإستخبارات العسكرية في الفرقة 20 تمكنوا من القبض على خلية ارهابية بضمنها رئيس الخلية في منطقة العبور بالجانب الأيمن جنوبي الموصل”، موضحا أنه تم “ضبط ملفات ووثائق غاية في الأهمية بحوزة الخلية “.