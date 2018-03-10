تسجيل الأبراج المجهزة لخدمة الإنترنت في بغداد والمحافظات

إعادة الخدمات الهاتفية في كربلاء والديوانية واللاسلكي في بابل

بغداد – الصباح الجديد:

قام قسم الشبكات وتكنولوجيا المعلومات التابع للشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات إحدى تشكيلات وزارة الإتصالات بإطلاق حملة لتسجيل أبراج تجهيز خدمة الأنترنت في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان وتهدف هذه الخطوة لتنظيم عمل قطاع الأنترنت والحد من إنتشار الأبراج العشوائية ومن أجل تقليل المخاطر البيئية وتحسين جودة الخدمات .

من جانبه أكد المهندس مثنى محسن ذياب مدير قسم الشبكات أن عدد الأبراج التي تم تسجيلها بلغ (2421) برجا في عموم محافظات العراق ، مضيفا أن هناك إقبالا مستمرا ومتزايدا من قبل أصحاب الأبراج للتسجيل في شركتنا وبشكل أصولي ، مبينا أنه سيتم منحهم شهادات تعفيهم من المساءلة القانونية وذلك لاتباعهم السياقات الإدارية والتنظيمية التي أصدرتها الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات .

من جانب أخر تم الإنتهاء من أعمال تأهيل بناية قسم أنترنت الأنبار وخلال فترة وجيزة لم تستغرق شهرين ، حيث تعرضت البناية للتدمير من قبل عصابات داعش الإجرامية .

وفي سياق متصل أكد علاء جبار مدير قسم أنترنت الأنبار إستكمال أعمال مد الكابل الضوئي لمشروع شبكة scis مسار (رمادي – فلوجة ) و ( فلوجة – بغداد ) حيث بلغت نسبة إنجاز المسارين 95% ، موضحا أنه سيتم نصب الأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروع في بناية القسم الجديدة ، وتأتي هذه الخطوات تنفيذا» لتوجيهات وزير الإتصالات حسن كاظم الراشد بضرورة إعادة خدمات الأنترنت للمواطنين والمؤسسات الحكومية في جميع المناطق المحررة من دنس الإرهاب .

من جانبها تمكنت مديرية إتصـالات كربلاء من إعادة تأهيل كابينـات الهواتف العمومية القديمـة وذلـك بالتنسيق مع الأمانة العامة للعتبة العباسية ، اذ تكفلت العتبة بعملية صبغ الكابينات فـي الـورش التابعة لها وتقديمها بما يتناسب مع الخدمات التي توفرها الشركة العامـة للإتصـالات والـذي يليـق بسمعـة مدينـة كربـلاء.

من جانب أخر قامت مديرية إتصالات بابل بتجهيز مايقرب من ( 3300 ) شريحة لاسلكي وتهيئة ( 250) جهازا مكتبيا و(100) جهاز محمول جاهزة للبيع وذلك للإقبال الكبير من قبل المواطنين على طلب الاشتراك بالخدمات اللاسلكية التي توفرها مديرية إتصالات بابل من خلال منظومة الهواتف اللاسلكية.

وفي سياق متصل أنجزت الفرق الفنية في مجمع إتصالات عفك التابع لمديرية إتصالات الديوانية صيانة كابل رئيسي سعة 100 مشترك وإصلاح 12 كابينة وإعادة جميع الخدمات الهاتفية المقطوعة بشكل كامل .

كما أصلحت الملاكات الفنية في إتصالات الشنافية كابل سعة 10 مشتركين وتبديل التقاسيم التالفة ، فيما تستمر الشركة العامة للإتصالات بتقديم أفضل وأحسن الخدمات للمواطنين والمؤسسات الحكومية في عموم المحافظات العراقية .