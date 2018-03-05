المجلس الوزاري للأمن الوطني يبحث الاستعدادات لتأمين الانتخابات المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني، الاستعدادات لتأمين عملية الانتخابات المقبلة، فيما اشار الى اتخاذ اجراءات لتسهيل منح سمة الدخول “الفيزا” للمستثمرين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اطلعت عليه “الصباح الجديد” أن العبادي، ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث جرى مناقشة الاستعدادات لتأمين عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما دعا المجلس الى اتخاذ اجراءات لتسهيل منح سمة الدخول لرجال الاعمال الراغبين بالاستثمار في العراق.

وأوضح البيان انه “جرى خلال الاجتماع تقديم ايجاز عن استعدادات اللجنة الأمنية المسؤولة عن تأمين عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة ومناقشة تلك الاستعدادات، وتمت الموافقة على عدد من متطلبات اللجنة لتأمين الانتخابات البرلمانية أمنيا”.

وتطرق المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال اجتماعه أيضا إلى الجهد الاستخباري وسبل تعزيزه بالخطط الامنية لملاحقة العناصر والخلايا “الارهابية”.

وكان مجلس النواب صادق، في (22 كانون الثاني 2018)، على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر بالثاني عشر من آيار المقبل، بعد اصدار المحكمة الاتحادية العليا قبل يوم واحد قراراً يقضي بموجبه التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، مؤكدة عدم جواز تغيير الموعد.