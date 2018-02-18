الأمطار تسببت بفيضانات غير مسبوقة في جميع مناطق العراق

تشكيل غرفة عمليات لتصريف المياه

متابعة الصباح الجديد:

أدت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت على عموم المدن العراقية إلى إغراق شوارع وأحياء بكاملها في العاصمة بغداد مبددا فرحة العراقيين بالمطر الذي انتظروه طويلا هذا العام.

وشهدت بغداد وغيرها من مدن ومناطق العراق هطول أمطار غزيرة بلغت حسب إدارة الأنواء الجوية 54 مليمترا ، وتسببت في فيضانات أدت إلى عرقلة مظاهر الحياة الطبيعية في عدد من مناطق واحياء العاصمة في الوقت الذي قررت فيه محافظات ديالى والانبار وصلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها ليوم الاحد بسبب سوء الاحوال الجوية، وتساقط الامطار بغزارة.

وقد ضربت عاصفة عنيفة بغداد على نحو غير عادي جاءت في أعقاب صيف طويل وجاف شهد ارتفاع درجات الحرارة بشكل لافت ، وقد وجد بعض السائقين صعوبات في تشغيل سياراتهم بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار وتوقفت المواصلات في بعض شوارع العاصمة ، مما اضطر سكان بعض الأحياء إلى قضاء الليل وهم يزيحون مياه الأمطار بعدما غمرت منازلهم واختلطت بمياه المجاري، مما يهدد صحة السكان.

ويحتج العراقيون في بغداد ومناطق عدة على تردي الخدمات في ظل انقطاع الكهرباء في أيام الحر وغيرها وطالبت بمحاربة الفساد. وقد وباشرت الحكومة العراقية سلسلة من الإصلاحات ، فيما أصدرت أمانة بغداد توصيات عدة الى اهالي العاصمة بشأن غزارة الامطار التي سقطت منذ ليلة امس، فيما شكلت غرفة عمليات لتصريف مياه الامطار.

وقالت مديرية العلاقات والإعلام بالامانة في بيان تسلمت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “الدوائر البلدية الأربع عشرة في جانبي الكرخ والرصافة استنفرت جميع الياتها التخصصية و ملاكاتها البشرية والتواجد الميداني لمديريها العامين ومعاونيهم والعاملين بمعيتهم لتصريف مياه الأمطار التي تهطل بغزارة على مدينة بغداد منذ ليلة امس الخميس وضمان سرعة السيطرة عليها ونقلها بشكل آني عبر الشبكات والخطوط الناقلة”.

وأضافت ان: غرفة عمليات شكلت برئاسة امينة بغداد وتضم في عضويتها الوكيلين الفني والبلدي وعدد من المدراء المعنيين وباشرت عملها منذ مساء الخميس للإشراف على عمليات تصريف مياه الامطار عبر الشبكات والخطوط الناقلة المنتشرة في عموم مناطق العاصمة بغداد ومتابعة جهود وأعمال الدوائر البلدية ودائرة مجاري بغداد في هذا الإطار”.

ودعت امانة بغداد “المواطنين الى التعاون مع الملاكات الخدمية وفسح المجال أمامها لتسريع عملية تصريف مياه الأمطار” مؤكدة “أهمية الابتعاد عن أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وأسلاك المولدات الأهلية منعا لحدوث الصعقات الكهربائية أثناء هطول الأمطار “ ، واهابت بالمواطنين الى “ترشيد استهلاك الماء الصافي وتقنينه وفقاً للحاجة الفعلية ، مشيرةً الى أن “زيادة استهلاك الماء الصافي الى جانب كميات الأمطار الغزيرة تشكل ضغطاً كبيراً على خطوط وشبكات الصرف الصحي”.

واشارت الى تخصيص الرقم الرباعي المجاني 5628 بثلاثة خطوط لاستقبال بلاغات المواطنين عن وجود حالات لتجمع مياه الامطار من اجل التحرك السريع لمعالجتها من خلال الدوائر البلدية المختصة “، مبينة ان “أمانة بغداد وبرغم عزارة الأمطار التي تهطل ووجود بعض الانقطاعات في التيار الكهربائي المغذي لمحطات تصريف مياه الصرف الصحي الأمطار قامت بتشغيل مولدات التيار الكهربائي المخصصة للطوارئ على أمل أن تنجز وزارة الكهرباء هذه الاعطال في الخطوط الكهربائية باسرع وقت ممكن”.

من جانبها علقت هيئة الانواء الجوية على الامطار التي سقطت في اغلب مناطق العراق، بان كمية الامطار التي تساقطت كسرت موسم الجفاف.\

وقال مدير عام الهيئة ثائر الغراوي في بيان له ان “كميات الامطار الساقطة على العاصمة بغداد وبقية مناطق البلاد قد كسرت موسم الجفاف”، مبينا ان “مجموع الامطار التي سقطت خلال الـ24 ساعة الماضية كانت (500) ملم تقريباً في عموم مدن البلاد” ، مضيفا ان “حصة العاصمة بغداد كانت (35) ملم وكانت مقاربة لهذا الرقم في كل من عين التمر والرمادي وخانقين والعزيزية والطوز”، مشيرا الى انها “سجلت ارقاما اقل في مناطق جنوب البلاد”.

وتابع مدير عام الهيئة ان “اعلى كمية امطار قد تساقطت في الخالص حيث سجلت (41.2) ملم وقد تراوحت كميات الامطار بين (2-13) ملم في باقي مناطق البلاد”، لافتا الى انه “من المتوقع ان يستمر سقوط الامطار في عموم البلاد لليومين المقبلين .

الى ذلك اعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد عن استنفار جميع فرقها من اجل الاسهام في سحب مياه الامطار من بعض مناطق العاصمة.

وقال مدير الدفاع المدني العام اللواء كاظم سلمان بوهان في بيان مقتضب إن “فرق الدفاع المدني استنفر كافة فرقها في بغداد للاسهام في سحب مياه الأمطار التي غمرت بعض مناطق العاصمة”.

وشهدت عموم مناطق البلاد، سيما الوسطى منها، امطارا غزيرة بدأت منذ ليلة الخميس الماضي، وذلك للمرة الاولى خلال فصل الشتاء الحالي الذي وصف بأنه “جاف” لشحة هطول الامطار .