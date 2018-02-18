الملف الأمني

انفجار عبوة ناسفة في اليوسفية جنوبي بغداد * اعتقال مسؤول استخبارات تنظيم”داعش في ولاية كركوك”

استهداف أحد بيوت الإرهابيين بصوتية في هيت * اعتقال 68 مطلوباً في عدد من مناطق بمحافظة كربلاء

بغداد – انفجار عبوة

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الاحد بأن اربعة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “عبوة ناسفة انفجرت، عصر يوم امس بالقرب من محال تجارية بناحية اليوسفية ما اسفر عن اصابة أربعة مدنيين بجروح مختلفة” ، لافتا الى أن “قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب”.

كركوك – اعتقال ارهابي

اعلن المفتش العام ل‍وزارة الداخلية في محافظة كركوك امس الاحد عن إلقاء القبض على مسؤول استخبارات “داعش في ولاية كركوك”.

وقال مدير المكتب العقيد اركان حمد لطيف انه “بناء على معلومات استخبارية تمكنت القوات الأمنية من جمع المعلومات والتحرك نحو هدف مهم وهو مسؤول استخبارات ولاية داعش في كركوك في احدى المواقع” ، مضيفا ان “هذا الشخص هو الان تحت قبضة قواتنا وسيحال للقضاء لينال جزائه العادل”، مشيرا الى ان “العملية نفذت على خلفية معلومات استخبارية دقيقة قادت للقبض عليهم”.

الانبار – انفجار صوتية

افاد مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الاحد ان مسلحين مجهولين استهدفوا احد بيوت افراد تنظيم داعش الارهابي في هيت .

وقال المصدر : قام مسلحون مجهولون باستهداف أحد بيوت مدينة هيت برمانة صوتية” ، لافتا الى انه “يعتقد بأن البيت المستهدف هذا يعود الى احد افراد تنظيم داعش” الارهابي .

النجف – عملية امنية

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت امس الاحد عن قيام مكافحة اجرام المحافظة بعملية امنية اسفرت عن القاء القبض على عدد من المتهمين متخصصين بسرقة بطاريات العجلات.

واوضح المصدر أن مفارز مكافحة اجرام الوفاء قامت بعملية امنية اسفرت عن القاء القبض على 5 متهمين بالجرم المشهود بعد قيامهم بسرقة عدد من بطاريات العجلات ضمن قاطع مسؤليتهم فيما ألقت القبض على السادس في قضاء الكوفه. وأشارت الى قيامها باحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

كربلاء – اعتقال 68 مطلوبا

كشف مصدر امني في شرطة محافظة كربلاء امس الاحد عن ان مفارز امنية القت القبض على {68} متهماً بجرائم متعددة في مناطق شتى من المحافظة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان” مفارز القوات الأمنية في شرطة كربلاء نفذت خلال الثلاثة ايام الماضية {68} أمر قبض وتحري ، مشيرا الى أن” الممارسات ألامنية المستمرة اثمرت بالقبض على هذ العدد من المطلوبين للقضاء بينهم 5 متهمين بالقتل و13 متهما بالنصب والاحتيال و9 متهمين بالسرقة”.

الديوانية – عمليات دهم

اكد مصدر امني مديرية شرطة محافظة الديوانية امس الأحد ان مفارز امنية القت القبض على 3 مطلوبين بقضايا مختلفة من بينها جنائية في المحافظة.

وقال المصدر الامني إن “مفارز قسم مكافحة الاجرام القت القبض على متهم بالسرقة مطلوب للقضاء وفق المادة 443 وذلك بعد جمع المعلومات عنه من قبل المصادر السرية الخاصة” ، مضيفا ان “دوريات مركزي عفك وسومر القت القبض على شخصين متهمين بالتشاجر”.

ذي قار – هجوم مسلح

افاد مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار امس الاحد، بان عنصرا امنيا تعرض لعدة طعنات سكين حادة شمالي المحافظة .

واخبر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان “عنصرا امنيا تعرض لعدة طعنات بسكين حادة بقضاء الشطرة شمالي المحافظة نقل على اثرها الى مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية لتلقي العلاج”،

مشيرا الى ان “الاجهزة الامنية اعتقلت الجاني وهو قيد التحقيق في الوقت الحاضر، وسيتم عرضه على القضاء بعد اكمال اوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل”.

البصرة – اعتقال مطلوب

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة امس الاحد بأن قوة من الشرطة ألقت القبض على متهم بانتحال صفة ضابط في الجيش برتبة مقدم وضبطت بحوزته مسدساً وبطاقات هوية مزورة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “قوة أمنية من فوج طوارئ الشرطة الأول ألقت القبض على متهم بانتحال صفة ضابط في الجيش برتبة مقدم”، مبيناً أن “القوة ضبطت بحوزة المتهم مسدساً وهوية ضابط مزورة” ، مضيفا أن “المتهم يخضع للتحقيق تمهيداً لتقديمه الى القضاء”.