الانواء الجوية تعلن انتهاء الحالة الجوية الممطرة في العراق

بغداد- الصباح الجديد:

اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، امس الاحد، انتهاء الحالة الجوية الممطرة التي اثرت على العراق خلال الـ 72 ساعة السابقة.

وقال مدير عام الهيئة ثائر حسين الغراوي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “الحالة الجوية الممطرة التي اثرت على العراق خلال الـ 72 ساعة السابقة انتهت في اغلب مناطق وسط وجنوب البلاد وستعاود بشكل خفيف على العاصمة بغداد اليوم ليلا حسب الخرائط الطقسية وصور الاقمار الصناعية في قسم التنبؤ الجوي في الهيئة”.

وأضاف الغراوي ان “المجموع الكلي للإمطار تجاوز (2400) ملم تقريبا توزعت في كافة انحاء العراق”، مبينا ان كميات الامطار في العاصمة بغداد كانت (71.7) ملم وفي المنطقة الوسطى كانت كميات الامطار في كربلاء المقدسة (42) ملم وفي النجف الاشرف (27) ملم في حين بلغت في مدينة الديوانية (17) ملم”.

وتابع، “اما في المنطقة الجنوبية فقد بلغت كمية الامطار في العمارة (4,5) ملم، بينما سجلت في البصرة (2.4) ملم”، لافتا الى ان “في المنطقة الغربية من البلاد وصلت كميات الامطار المسجلة في الرمادي الى (63.4) ملم وفي الرطبة (9) ملم ووصلت في حديثة الى (31.6) ملم”.

وأشار الى ان “الحصة الاكبر كانت في شمال البلاد فسجلت كميات الامطار في كركوك (54.7) ملم وفي دهوك (11.3) ملم وسجلت في بيجي (42.5) ملم وبلغت في سد حمرين (110) ملم”، موضحا ان “اعلى كمية خلال (72) ساعة سجلت في مدينة السليمانية وبلغت (183.5) ملم واقل كمية في مدينة الناصرية جنوب البلاد (0.2) ملم”.

وتوقع الغراوي “استمرار الحالة الجوية الممطرة في مناطق شمال البلاد الى يوم غد بعد الظهر حيث يواصل قسم التنبؤ الجوي في الهيئة مراقبة الخرائط الطقسية وتحليل البيانات المرسله من كافة محطات الرصد الجوي في البلاد وصور الاقمار الصناعية”.