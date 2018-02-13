الكويت: استيراد الغاز العراقي في مراحله النهائية

الصباح الجديد ـ وكالات:

اكد وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي، الثلاثاء، أن استيراد الغاز العراقي في “المراحل النهائية”.

وقال الرشيدي في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة والسلامة والبيئة الدولي السادس، إن “المباحثات مع العراق بشان استيراد الغاز منها في مراحلها النهائية”، متوقعا أن “يكون هناك اتفاق خلال أشهر”.

واضاف الرشيدي أن “نقل الغاز من العراق للكويت سيكون عبر خطوط الأنابيب حيث تكون العراق مسؤولة عن الخطوط الممتدة في أراضيها، فيما تكون الكويت مسؤولة عن الخطوط الممتدة في أراضيها”.

واعلن وزير النفط الكويتي في 10 كانون الاول 2017 عن الاتفاق مع العراق على استيراد 50 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي كمرحلة أولى، فيما بين وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن موعد توقيع العقد مرتبط ببعض الأمور اللوجستية والأسعار.