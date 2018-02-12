الخميس.. مصر تتسلم أول شحنة خام عراقي

الصباح الجديد ـ وكالات:

قال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول عابد عز الرجال، يوم امس الاثنين، إن أولى شحنات النفط الخام العراقي التي تعاقدت عليها مصر الشهر الماضي ستصل بعد غد الخميس 15 فبراير شباط الجاري .

وكان مسؤول في الهيئة قال الشهر الماضي لرويترز إن مصر جددت عقد شراء النفط الخام من العراق في يناير كانون الثاني لمدة عام ، فيما توصلت مصر إلى اتفاق مع العراق في أبريل نيسان 2017 تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام.

وعاودت أرامكو السعودية إمداد مصر بنحو 700 ألف طن شهريا من المواد البترولية نهاية مارس آذار بعد أن توقفت في أكتوبر تشرين الأول.