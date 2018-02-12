العراق تعرض لخسائر فادحة نتيجة الحرب على الإرهاب ويحتاج دعما كبيرا

الصباح الجديد – متابعة:

اكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر اليوم الاثنين ان العراق تعرض لخسائر فادحة نتيجة الحرب على الارهاب مست كافة قطاعات الحياة مما تطلب التخطيط الجيد من اجل اعادة اعماره.

وقال البدر في كلمته بافتتاح اجتماع (الخبراء رفيعي المستوى لبرنامج جمهورية العراق لاعادة الاعمار ودور المؤسسات التمويلية) بحضور الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي ان العراق تعرض لهجمة شرسة من الارهاب ادت الى نزوح اكثر من خمسة ملايين عراقي خارج منازلهم مما ادى الى خسائر فادحة.

واضاف ان الخسائر مست البنى التحتية ومرافق النقل والكهرباء والماء وتخريب المنشآت الزراعية وتدهور الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وغيرها.

وشدد البدر على ضرورة مساعدة العراق ودعم اعادة اعماره لزرع الامل في صدور الشباب كل لا يقع الابناء في قبضة التطرف والارهاب.

واعرب عن سعادته لاختيار الكويت لتكون المكان الذي يفصح فيه عن رؤية العراق لاعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية.

ولفت الى الرؤية العراقية التي تقوم على تضافر الجهود مما تبذله في سبيل بناء المقومات الاساسية للتعافي والنمو الاقتصادي مدعمة بجهود التنمية الدولية والقطاع الخاص معربا عن امله ان يكون اللقاء محطة رئيسية للحوار من اجل المساهمة في تحقيق الرؤية.

وثيقة ستراتيجية

وقال الامين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور مهدي العلاق في كلمة مماثلة ان مؤتمر الكويت الدولي لاعادة إعمار العراق يقوم على ثلاث ركائز اساسية هي اعادة الاعمار ودعم عمليات الاستقرار والتعايش السلمي وتشجيع الاستثمار والدخول في الفرص الاستثمارية المتاحة.

واضاف ان العراق قدم وثيقة استراتيجية متكاملة تشمل دراسة ميدانية تتضمن الاضرار التي حدثت نتيجة الحرب على الارهاب والاحتياجات الحقيقية لاعادة الاعمار ما بعد الحرب.

واكد العلاق ان هذا المؤتمر يمثل تعبيرا للتضامن مع العراق في مرحلة التعافي من الحرب بعد التدمير الكبير موضحا انه على الرغم مما يمتلكه العراق من موارد كبيرة الا ان الدعم الدولي للعراق مهم من اجل اعادة اعماره «وهو امر نعتز به».

ولفت الى ان هذ المؤتمر يقف الى جانب العراق بعد نصره في الحرب على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) معربا من جانب آخر عن شكره لدولة الكويت والشركاء الدوليين مثل البنك الدولي والامم المتحدة من اجل انجاح المؤتمر وتحقيق اهدافه.

اضرار هائلة

وبدوره قال رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العميات الارهابية في العراق الدكتور مصطفى الهيتي في كلمة مماثلة ان مشروع اعادة اعمار العراق يقوم على ثلاث مباديء هي البعد الانساني والبعد الاقتصادي واعادة بناء النبية التحتية.

واضاف ان البعد الانساني يمثل احد اهم المباديء التي يقوم عليها اعادة اعمار العراق مؤكدا من جانب آخر على البعد الاقتصادي للمحافظة على عجلة دوران العملية الاقتصادية ومواجهة البطالة اضافة الى اعادة بناء البنى التحتية المدمرة.

وبين الهيتي ان 138 ألف وحدة سكنية متضررة نتيجة الحرب على الارهاب نصفها متضرر بشكل كامل مضيفا ان النازحين داخل الاراضي العراقي ينتظرون العودة الى منازلهم.

واشار الى وجود التعاون بين الصندوق الكويتي مع صندوق اعادة الاعمار العراقي لتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول الاضرار التي حدثت ورسم خطوات هذا المؤتمر لتحقيق اهدافه مؤكدا ان حجم الاضرار الكبير في العراق يتطلب مساعدة دولية في هذا الشأن.

من جانبه قال المدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد في كلمته ان الاوضاع المأساوية التي مر بها العراق عانى منها كثيرا الشعب العراقي على مدى سنين طويلة نتيجة ما خلفه من دمار للبنية الاساسية تجاوزت قدراته على اعادة البناء والتعمير.

واوضح الحمد ان الاوضاع التي يمر بها العراق «تتطلب منا جميعا التعاون والتضامن معه» في تقديم الدعم والمساندة لاعادة البناء والاعمار مضيفا ان هذا المؤتمر يشمل فرصة لمعرفة العديد من مخططات برامج اعادة الاعمار التي يتبناها العراق ويستقطب لها الدعم والمؤازرة من المجتمع الدولي.

واعرب عن تطلع الصندوق الى التعاون مع العراق وتقديم الدعم المطلب في اطار البرامج والاولويات المحددة وبما يحقق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد استكمال الاجراءات المطلوبة حسب القواعد وبالتنسيق مع المؤسسات والهيئات التنموية العربية والدولية.

واستعرض وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي خلال الاجتماع البرنامج الإصلاحي لحكومة العراق في حين قدم الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق عرضا تفصيليا لبرامج الإصلاح في العراق.

كما نظر الاجتماع في خطط التعافي وإعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق والاحتياجات التمويلية وتقدير الخسائر والاحتياجات إلى جانب نشاط صندوق إعادة الإعمار في المناطق المحررة والبعد الاجتماعي لإعادة الإعمار وإعادة التأهيل الاجتماعي في تلك المناطق.

فيما عقدت خلال الاجتماع جلسات نقاشية متتالية وفقا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» تناولت البعد الإنساني لإعادة الإعمار والحوكمة والمحاسبة إلى جانب التعافي والتعايش السلمي فضلا عن دور مؤسسات التنمية الدولية في إعادة الإعمار ودور العون العربي في هذا الشأن.

كما تطرقت الجلسات النقاشية إلى آلية الائتمان الألمانية لدعم عودة نازحي الداخل في العراق ودور الوكالة اليابانية للتنمية الدولية في دعم عمليات إعادة الإعمار في العراق والمناطق المحررة إضافة إلى رؤية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول دعم الإعمار في العراق.

ويعقد اجتماع (الخبراء رفيعي المستوى لبرنامج جمهورية العراق لاعادة الاعمار ودور المؤسسات التمويلية) ضمن اعمال مؤتمر الكويت الدولي لاعادة إعمار العراق الذي تستضيفه دولة الكويت اليوم وحتى ال14 من الشهر الحالي بهدف حشد الدعم الدولي لدعم خطط اعادة اعمار العراق.