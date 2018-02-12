«ديالى» تسوّق (1541) محولة توزيع و(46515) مقياسا كهربائيا

شكلت (25 %) فقط من طاقتها الانتاجية العالية

بغداد – الصباح الجديد:

سوقت شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن (1541) محولة توزيع كهربائية بشتى الانواع والسعات و(46515) مقياسا كهربائيا متعدد الاطوار والانواع و(58) كيلومترا من القابلو الضوئي خلال العام الماضي من خلال تجهيز وزارة الكهرباء وصندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب ومؤسسات ودوائر الدولة الاخرى والقطاع الخاص والمواطنين .

وقال مدير عام الشركة المهندس عبدالرسول محمد عارف في تصريح بثه المركز الاعلامي في الوزارة ان مجموع ماتم تجهيزه خلال العام الماضي يمثل (25%) فقط من طاقة الشركة الانتاجية للمحولات الكهربائية واقل من (20%) من طاقتها الانتاجية للمقاييس الكهربائية اضافة الى تكدس مئات الكيلومترات من القابلو الضوئي في المخازن .

واضاف المدير العام ان الشركة تتمتع بامكانيات وطاقات انتاجية عالية لمنتجاتها من المحولات والمقاييس الكهربائية والقابلو الضوئي الرصينة والمصنعة بأيد عراقية 100% ، لافتا الى تجهيز مديريات الكهرباء ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص بخمس محولات قدرة مختلفة السعات خلال العام نفسه ، مشيرا في الوقت ذاته الى انتاج الشركة من المحطات الصندوقية الكيوسك بسعات مختلفة والمحولات الخاصة حسب الطلب .

واكد عارف بأن شركته تنفرد بانتاج القابلو الضوئي بنوعين (12) و (24) شعيرة وقابلو نوع (48) شعيرة الذي تم انتاجه بعد تحديث خطوط الانتاج واضافة خط جديد لانتاج هذا النوع لتلبية احتياجات وزارة الاتصالات ، مشيرا الى نشاط الشركة في تنفيذ اعمال تصليح وصيانة المحولات الكهربائية حيث ان لدى الشركة تعاقدات كثيرة مع عدد من مديريات الكهرباء لتصليح العديد من المحولات خلال العام الماضي ، لافتا في الوقت نفسه الى منتجات الشركة الاخرى من شمعات القدح والمراوح السقفية وهيترات سخان الماء والافران والمدافئ الكهربائية ومقياس الماء ومحركات المبردات وغيرها التي يجري بيعها ضمن منافذ البيع المباشر العائدة للشركة .

على صعيد متصل وقعت الشركة العامة للحديد والصلب التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن عقودا لتجهيز الشركة العامة لصناعة الاسمدة / الجنوبية احدى الشركات الشقيقة بالانابيب الحديدية .

وقال مدير عام الشركة المهندس عباس حيال لكن في تصريح لمركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة : ان الشركة ستقوم بتصنيع وتجهيز الشركة العامة لصناعة الاسمدة بـ(2000) متر من الانابيب الملحومة حلزونيا بطريقة SAW وحسب المواصفات العالمية API-5L PLSI وبقطر 36 انجا وسمك 10,31 ملم وبمعدل طول 12 مترا للانبوب مغلف من الخارج بثلاث طبقات ( ايبوكسي باودر + ادهسف + بولي اثيلين ) بسمك 4 ملم مطلية من الداخل بالايبوكسي الغذائي ، مشيرا الى ان الشركة وبموجب العقد الموقع بين الطرفين ستلتزم بأصدار شهادات فحص معملية من قبل فاحصين متخصصين في مصنع الانابيب. واوضح المدير العام للشركة ان الفحوصات ستجري بشكل كامل للانابيب المنتجة على الخط الانتاجي مثل ( الفحص الشعاعي والضغط الهايدروستاتيكي ) وحسب المواصفات العالمية API كما ستجري فحوصات اخرى على الانابيب بعد التغليف كفحوصات العازلية وسمك الطلاء وحسب المواصفة DIN30670 ، لافتا الى ان معمل الانابيب الحديدية الذي جرى تحديث معداته منذ العام 2012 ينتج انابيب حديدية ملحومة حلزونيا باقطار من 16 أنجا ولغاية 48 أنجا لاستعمالها في نقل النفط ومشتقاته والماء اضافة الى استعمالها كركائز للجسور وغيرها وبالامكان تلبية احتياجات جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من هذا المتج. وفي السياق ذاته ابرمت الشركتان عقدا اخر تقوم من خلاله الشركة العامة للحديد والصلب بمد انبوب كاربون ستيل قطر 36 أنجا وبمسافة تقدر بـ(7) كم لتوفير 4000م3 /الساعة من الماء الخام لصالح شركة الاسمدة وستتحمل الشركة العامة للحديد والصلب الجهة المنفذة للعقد تحميل ونقل وتفريغ الانابيب وملحقاتها من موقعها في معمل الانابيب الحديدية في الشركة العامة للحديد والصلب الى موقع العمل مع المحافظة على سلامتها حيث سيشمل العقد ايضا حفر المسار ولحام الانبوب وفحصه ونصبه داخل المسار وربطه مع انبوب 900 ملم العائد لها ودفن الانبوب وتجهيز وتنفيذ الحماية الكاثودية .