«الاتصالات» تعتمد بدائل لإمرار السعات الدولية والترانزيت

بغداد – الصباح الجديد:

قامت الشركة العامة للاتصالات احدى شركات وزارة الاتصالات باعتماد طرق بديلة للتجهيز من خلال شركات مجموعة الاستثمار والتكنلوجيا ITC المتعاقدة معها لتسويق السعات الدولية البحرية والترانزيت وتعويضها بسعات اخرى لحين اصلاح القطع المفاجيء الذي طال الكابل البحري GBI في الخليج العربي بين قطر والبحرين، مما اثر سلبا على تزويد شركات ISP ودوائر الدولة اضافة الى ايقاف خدمة الترانزيت على الشبكة الوطنية.

هذه الكابلات تعرضت للقطوعات بشكل متكرر لاسباب متعددة ، سواء كانت من جراء مرور السفن الملاحية أو انزال المرساة بقعر المياه، وأحيانا يكون بسبب خلل فني يصيب العقد الواصلة بين الدول واحيانا أخرى بفعل الصيانة التي تجرى على الكابل بين فترة واخرى والذي يتطلب حينها اجراءات استباقية لامرار السعات الدولية بطرق بديلة .

وقد كثفت الشركة العامة للاتصالات من اتصالاتها عبر المخاطبات الرسمية والبريد الالكتروني للتأكيد على شركة GBIبخصوص الفترة الكافية لاصلاح القطع واعادة الخدمة لشكلها الطبيعي ، مع الاشارة الى ان القطع المفاجيء حصل في المقطع Serg3 في الخليج العربي بين قطر والبحرين والممتد من الهند بومباي وصولا الى الفاو والمقسم تبعا للمسافة الطويلة الى 11 مقطعا او شريحة

على صعيد اخر كشفت وزارة الاتصالات عن اتخاذ عدد من الاجراءات للحد من التجاوزات على البنى التحتية وشبكات منظومات الاتصالات في بغداد والمحافظات .

وقال مدير عام الشركة العامة للاتصالات احدى تشكيلات وزارة الاتصالات عن تشكيل خمس فرق ولجان تحقيقية وتدقيقية لاجراء تحقيقات ادارية موسعة لمتابعة تلك التجاوزات على شبكة ومنظومات الاتصالات ، وضمان عدم التجاوز على البنى التحتية للاتصالات وعدم تكراره مستقبلاً .

من جانب اخر تتواصل جهود الملاكات الفنية في مديرية اتصالات النجف بحملة واسعة لازالة التجاوزات الموجودة على الشبكة الهاتفية في محافظة النجف ، بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والادارية في المحافظة.

من جانبها قامت الفرق الهندسية والفنية في مديرية إتصالات الأنبار وبإشراف مدير المديرية المهندس حاتم محمد حسن بصيانة مسار الكابل الضوئي لبدالة زنكوره غربي مدينة الرمادي ومسار بدالة البورثيع شمال مدينة الرمادي حيث تضمنت الجهود الميدانية إطلاق حملة للصيانة وفحص المسارات وتأهيل وإنجاز جميع الأعمال المدنية ولحام العقد الضوئية ومد مسارات جديدة وإستبدال التالف منها تمهيدا» لإعادة خدمات الإتصالات والأنترنت لمناطق زنكوره والبورثيع ، وذلك تنفيذا» لتوجيهات وزير الإتصالات حسن كاظم الراشد بضرورة إعادة الحياة للمحافظات المحررة وتقديم أفضل الخدمات الإتصالاتية للمواطنين والمؤسسات الحكومية .