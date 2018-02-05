المؤتمر الوطني يحذر: مقاطعة الانتخابات تعني بقاء “الوجوه نفسها”

بغداد – الصباح الجديد

حذر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب، اليوم الاثنين، من مقاطعة الانتخابات المقبلة، المقرر إجراءها في 12 ايار 2018، مؤكدا ان مقاطعة الانتخابات تعني بقاء نفس الوجوه.

وقال حبيب في بيان صحفي ان “حان الوقت أن نطبق ما وعدنا به شبابنا في أن يتقدموا الصفوف للقيادة وتحمل المسؤولية في مواقع القرار والسلطة”، مبينا ان “التغيير لن يتحقق إلا بالزحف نحو صناديق الانتخاب، فالمقاطعة تعني بقاء الوجوه والوعود نفسها”.

وأضاف انه “برغم كل الملاحظات على العملية السياسية بمن في ذلك الفشل أو الإخفاق هنا أو هناك فإنها قادرة على استيعاب قدر معقول من مفاهيم التغيير، ولعل الانتخابات التي لم يعد يفصلنا عنها سوى بضعة شهور تبدو قادرة أكثر من الدورات الثلاث الماضية على طرح بدائل إيجابية في الحياة السياسية العراقية، وطبقاً لهذا التصور فإن تسريع عملية الانتقال نحو البناء المؤسساتي الصحيح يكمن في المشاركة لا في المقاطعة”.