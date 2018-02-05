تخفيض أجور الكهرباء الى نصف التسعيرة المقرة سابقاً

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، اجور استهلاك الكهرباء للفئات (المنزلي والتجاري والزراعي والصناعي ).

وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان له تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان “تخفيض اسعار استهلاك الطاقة الكهربائية جاءت بناءً على المقترح المقدم من قبل وزارة الكهرباء، الذي أكد زيادة الدعم الحكومي ومراعاة فئات الصنف المنزلي ذات الاستهلاك المحدود، والاستهلاك المتوسط، وتصل نسبة تخفيض التسعيرة الجديدة الى (50%) مقارنة بالتسعيرة السابقة”. واضاف المدرس ان “الوزارة قلصت الفئات المنزلية من سبع فئات الى اربع فئات وحسب الاستهلاك الشهري”.

1 – الفئة الاولى ذات الاستهلاك المحدود (١-١٥٠٠) وحدة كيلوواط/الساعة، بسعر عشرة دنانير للوحدة الواحدة، اي ان المنزل الذي يستهلك (١٥٠٠) وحدة تكون قائمته(١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار ، وهي تقابل استخدام اجهزة كهربائية (مكيف بحجم ١ طن وجميع الأجهزة المنزلية)، لمدة (٢٤)ساعة لشهر كامل.

2 – الفئة الثانية ذات الاستهلاك المتوسط (١٥٠١ – ٣٠٠٠) وحدة كيلو واط/الساعة بسعر (٣٥) ديناراً، للوحدة الواحدة، اي ان المنزل الذي يستهلك (٣٠٠٠) وحدة، تكون قائمتة (٦٧٥٠٠) سبعة وستون الف وخمسمائة دينار ، وهي تقابل استخدام اجهزة كهربائية (مكيفات عدد ٢ بحجم ٢طن وجميع الأجهزة المنزلية)، لمدة (٢٤)ساعة لشهر كامل.

3 – الفئة الثالثة ذات الاستهلاك العالي من (٣٠٠١ – ٤٠٠٠) وحدة كيلوواط/الساعة، اي المنزل الذي يستهلاك (٤٠٠٠)وحدة تكون قائمتة (١٤٧٥٠٠) مائة وسبع واربعون الف وخمسمائة دينار ، وهي تقابل استخدام اجهزة كهربائية (مكيفات عدد ٣ بحجم ٢طن وجميع الأجهزة المنزلية)، لمدة (٢٤)ساعة لشهر كامل.

4 – الفئة الرابعة ذات الاستهلاك العالي جداً من (٤٠٠١ – ٥٠٠٠) وحدة كيلوواط/الساعة، اي ان المنزل الذي يستهلاك (٥٠٠٠) وحدة، تكون قائمتة (٢٦٧٥٠٠) مئتان وسبع وستون الف وخمسمائة دينار ، وهي تقابل استخدام اجهزة كهربائية (مكيفات عدد ٤ بحجم ٢طن وجميع الأجهزة المنزلية)، لمدة (٢٤)ساعة لشهر كامل.

واكد المدرس انه “تم تعديل فئة وتعرفة الصنف التجاري من فئة واحدة بسعر ثابت (١٢٠) ديناراً للكيلوواط/ساعة، الى ثلاث فئات، (٦٠) ديناراً، للالف وحدة الاولى، و(٨٠) ديناراً، للالف الثانية، و(١٢٠) ديناراً، لمازاد على ذلك، اضافة الى تخفيض سعر وحدة الكيلوواط/ساعة، لصنفي الصناعي والزراعي، من (٧٠) ديناراً، الى (٦٠)ديناراً وتعديل الصنف الحكومي من (١٠٠) دينار لوحدة الكيلوواط/ساعة، الى (١٢٠) ديناراً”.

يذكر ان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق، على طلب وزارة الكهرباء بعزل الديون السابقة للمواطنين لغرض مراجعتها وايجاد الحلول المناسبة لها فيما يخص دعم الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود، والذي تم تطبيقه فعلا مع بداية هذا العام.