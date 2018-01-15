  • الثلاثاء , 16 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • القوّات المشتركة تدمّر انفاقاً ومضافات لـ”داعش” في وادي حوران

القوّات المشتركة تدمّر انفاقاً ومضافات لـ”داعش” في وادي حوران

شؤون عراقية
0 تعليق
100 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
دمرت القوات الأمنية انفاقا ومضافات وعجلة مفخخة لداعش خلال واجب تفتيش نفذته في وادي حوران.
وافاد مصدر عسكري في محافظة الانبار، أمس الاثنين في تصريح صحفي، إن “قوة من لواء 28 التابعة لقيادة الفرقة السابعة وبمساندة الحشد العشائري نفذت واجبا بتفتيش وادي حوران غربي الأنبار للبحث عن إرهابيي داعش وبعض المضافات التابعة لعناصر التنظيم هناك”، مشيرا الى ان تنفيذ الواجب أمن تدمير الانفاق والمضافات والعجلة المفخخة المشار اليها”.
يذكر ان القوات الأمنية من الجيش والشرطة وبمساندة العشائر تمسك المناطق المحررة في الأنبار، فيما تواصل تلك القوات تطهير الصحراء المحيطة بتلك المدن لحمايتها.
يذكر ان وادي حوران اعتبر من اهم معاقل تنظيم “داعش” في العراق.
وتمكنت القوات العراقية من تحريره في عمليات الجزيرة والبادية، الا ان عناصر التنظيم تتسلل بين آونة وأخرى الى الوادي قادمة من الأراضي السورية في محاولات ترمي الى شن هجوم على القوات الأمنية وتهديد المدن القريبة من الوادي .

كلمات دالة: , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد