القوّات المشتركة تدمّر انفاقاً ومضافات لـ”داعش” في وادي حوران

بغداد ـ الصباح الجديد:

دمرت القوات الأمنية انفاقا ومضافات وعجلة مفخخة لداعش خلال واجب تفتيش نفذته في وادي حوران.

وافاد مصدر عسكري في محافظة الانبار، أمس الاثنين في تصريح صحفي، إن “قوة من لواء 28 التابعة لقيادة الفرقة السابعة وبمساندة الحشد العشائري نفذت واجبا بتفتيش وادي حوران غربي الأنبار للبحث عن إرهابيي داعش وبعض المضافات التابعة لعناصر التنظيم هناك”، مشيرا الى ان تنفيذ الواجب أمن تدمير الانفاق والمضافات والعجلة المفخخة المشار اليها”.

يذكر ان القوات الأمنية من الجيش والشرطة وبمساندة العشائر تمسك المناطق المحررة في الأنبار، فيما تواصل تلك القوات تطهير الصحراء المحيطة بتلك المدن لحمايتها.

يذكر ان وادي حوران اعتبر من اهم معاقل تنظيم “داعش” في العراق.

وتمكنت القوات العراقية من تحريره في عمليات الجزيرة والبادية، الا ان عناصر التنظيم تتسلل بين آونة وأخرى الى الوادي قادمة من الأراضي السورية في محاولات ترمي الى شن هجوم على القوات الأمنية وتهديد المدن القريبة من الوادي .