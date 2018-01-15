معصوم يثمّن موقف الحكومة الاسترالية الداعم للعراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

استقبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في قصر السلام في بغداد، امس الاثنين، السفير الاسترالي لدى العراق كريستوفر لانغمان، بمناسبة انتهاء مهام عمله، فيما ثمّن موقف الحكومة الاسترالية الداعم للعراق في مواجهة الإرهاب.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، استقبل في قصر السلام في بغداد، السفير الاسترالي لدى العراق كريستوفر لانغمان، بمناسبة انتهاء مهام عمله”. وبحث معصوم “اخر المستجدات السياسية والتحديات التي تواجه البلاد وتطورات العملية السياسية في المرحلة المقبلة”، مؤكدا “ضرورة عودة النازحين وانجاح مشروع المصالحة المجتمعية، والسلم الاجتماعي بين كافة المكونات من خلال محاربة الافكار المتطرفة بالوسائل الفكرية والثقافية والاقتصادية”.

وثمن “المواقف الحكومية الاسترالية الداعمة للعراق في معركته ضد الإرهاب فضلا عن الجهود الانسانية تجاه النازحين”، مشيدا بـ”عمق علاقات الصداقة بين البلدين والرغبة بتطويرها في شتى المجالات بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الصديقين”.

وبدوره اكد السفير الاسترالي كريستوفر لانغمان استعداد بلاده لـ”مواصلة دعمها للعراق بعد الانتصارات المتحققة على الارهاب من خلال التعاون الانساني والمساهمة في اعادة العوائل النازحة واعمار المناطق المحررة”.

وأشار الى ان “العراق حقق الكثير من الانجازات والانتصارات وامامه تحديات كبيرة في المستقبل”، مبينة ان “استراليا تقف الى جانب العراق في مواجه هذه التحديات”.