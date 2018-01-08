  • الإثنين , 8 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • نيجيرفان بارزاني: مستعدون لتسليم جميع بيانات نفط الاقليم الى بغداد

نيجيرفان بارزاني: مستعدون لتسليم جميع بيانات نفط الاقليم الى بغداد

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئيس حكومة اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أمس الاثنين، استعداد حكومته لتسليم جميع بيانات نفط الاقليم الى الحكومة المركزية في بغداد.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين وتابعته “الصباح الجديد”:
“إذا كانت بغداد تود معرفة أرقام تصدير نفط كردستان فنحن مستعدون لذلك”، مضيفا “سنقدم كافة التسهيلات إذا كانت لدى بغداد الجدية بما يخص دفع رواتب الموظفين”
بارزاني قال ايضا إن “بغداد مدينة لفلاحي الإقليم بمبلغ قدره 700 مليار دينار”، مطالبا إياها بالسعي من أجل صرفها، ولم يذكر أسباب هذه المديونية.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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