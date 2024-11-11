علييف: أذربيجان وأرمينيا قريبتان من الاتفاق النهائي بشأن معاهدة السلام

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن أذربيجان وأرمينيا قريبتان من الاتفاق النهائي بشأن معاهدة السلام بين البلدين وستواصلان التفاوض.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني في أعقاب الاتصال الهاتفي بين علييف والمستشار الألماني أولاف شولتس، أن “الرئيس الأذربيجاني أكد أن تأخر أرمينيا الملموس في تقديم مقترحاتها بشأن نص معاهدة السلام أثر سلبا على العملية”.

وتابع البيان: “ولكن على الرغم من ذلك فإن الطرفين قريبان من التوصل إلى الاتفاق نهائيا على نص الوثيقة، وستستكمل المفاوضات بعد مؤتمر المناخ”.

وأشار البيان إلى أن شولتس أعرب عن “تأييده لإحلال السلام وبناء علاقات حسن الجوار” بين أذربيجان وأرمينيا.

واعتذر المستشار الألماني عن عدم مشاركته في مؤتمر المناخ الأممي في أذربيجان بسبب الأزمة السياسية في بلاده.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، الذي تتوقع أذربيجان مواصلة المفاوضات مع أرمينيا بعد اختتامه، سيعقد في باكو خلال الفترة بين 11 و22 نوفمبر الجاري.