الداخلية: خطة لإصدار البطاقات الوطنية لأبناء الجالية العراقية في 25 دولة

بغداد – الصباح الجديد

أحصت دائرة البطاقة الوطنية الموحدة التابعة لمديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة عدد العراقيين الحاصلين على بطاقة وطنية موحدة، فيما أشارت إلى وضع خطة لإصدار البطاقات الوطنية لأبناء الجالية العراقية في 25 دولة.

وقال مدير عام دائرة البطاقة الوطنية الموحدة اللواء الحقوقي أحمد المعموري : إن “عدد العراقيين الذين يمتلكون بطاقة وطنية موحدة بلغ حتى الآن 42 مليونا و10 آلاف مواطن من أصل 45 مليونا و400 ألف عراقي حسب التعداد السكاني التي أجرته وزارة التخطيط”.

وأضاف، أن “نحو 3 ملايين و300 ألف عراقي لا يمتلكون بطاقة موحدة”.

وحول فتح مكاتب لإصدار البطاقات الموحدة في الخارج، أكد المعموري أنه “ضمن الخطة التي وضعت بالاشتراك مع وزارة الخارجية نتجه لافتتاح مواقع أو محطات لمنظومات البطاقة الوطنية الثابتة في 25 دولة لإصدار البطاقات الوطنية للعراقيين في الخارج”.

وتابع، أنه “تم حتى الآن افتتاح مواقع في ألمانيا والنمسا وبريطانيا وإيران وبلغ عدد المراجعين لدوائر البطاقة الوطنية التي افتتحت في السفارات نحو 6 آلاف مواطن من أبناء الجالية العراقية”.