السودان يطلب مساعدة روسيا في مواجهة الضغوط الغربية

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعرب القائم بأعمال نائب وزير الخارجية السوداني حسين عوض عن رغبة السودان بالحصول على مساعدة روسيا لتجنب الضغوط الغربية بما في ذلك العقوبات، من خلال نفوذها على صعيد الأمم المتحدة.

وقال الحاج في تصريح لوكالة “ريا نوفوستي” على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية في مدينة سوتشي: “نأمل أن تستخدم روسيا نفوذها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى نتمكن من تجنب سطوة الدول الغربية التي تحاول ممارسة الكثير من الضغوط علينا، بما في ذلك العقوبات”.

وأشار إلى أن “السودان يأمل في الحصول على الدعم الروسي في شكل مساعدات سياسية وإنسانية”.

يذكر أن روسيا كانت قد أكدت موقفها المبدئي بشأن ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية وإقامة حوار وطني يضم جميع الأطراف بما يخدم ضمان وحدة وسلامة أراضي وسيادة السودان.