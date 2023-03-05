بلاغة الخطاب الشعري في «ديوان المراثي الكبيرة» لجواد الحطاب

محمود خيون

عرفت الشاعر جواد الحطاب منتصف السبعينيات من بين شعراء ذلك الجيل الذي كان يتغنى في القصيدة قبل أن يكتبها ومايلبث ان يصنع لها اللغة التي تمكنها من بلوغ الحداثة بكل معانيها ودلالاتها الفلسفية والروحية التي تعتمد السرد والحكاية والمنولوج لتكون بعد ذلك الفكرة العامة التي يتلقاها القارىء بشغف بعد أن يمسك بخيطها الأول وتصدح انغامها في مسامعه عبر ايقاعاتها ورناتها الموسيقية وبحورها المتعددة..والحطاب منذ أن صار يكتب القصيدة التي تكون هي البداية لقصة واقعية عاشها هو مع بقية الناس،يولفها من خلال الخطاب المباشر لاحداثها ليكون من بعدها النص الشعري الذي يريده والذي يحمل الكثير من هموم الآخرين وهم يجتازون مفاوز الموت والخوف والغربة وهم في أحضان أوطانهم لكنهم لا ينعمون بالخيرات بل يتقاسمون الألم والموت على الأرصفة أو بين الخنادق أو داخل النفوس المعذبة التي يغتالها القدر بشتى انواع الاسلحة التي يملكها ويتفنن في استخدامها وتحقيق الهدف منها وهو تحطيم الأماني التي تجوب داخل نفوس الخلق وتتربع بين جوارحها…وفي ديوانه الشعري الأخير( ديوان المراثي الكبيرة ) عبر الشاعر جواد الحطاب عن ايدلوجية جديدة في صناعة القصيدة التي تولد ما بعد الحداثة وتحمل حوارا كلاسيكيا وواضحا عن وقائع مرت في الامس فهو يعتمد الخطاب المباشر المشحون بالتساؤلات تارة وتارة أخرى يكرر الدعوة لأن يترك الناس الشهداء بلا عناويين ولا نجوم تتلألأ من فوقهم..

اتركوه بلا شاهدة

ولا تزرعوا فوقه

نجمة باردة…

واحملوه إلى البحر