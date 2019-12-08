التأهيل الهندسي تعلن عن أعمالها المنفذة لصالح شركة نفط الشمال في محافظة كركوك

التطويـر الصناعـي تبـرم (40) عقـدا مـع طلبـة الدراسـات العليـا لأنجـاز بحـوث علميـة

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلنـت الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي إحـدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن أعمالها المنفذة لصالح شركة نفط الشمال في محافظة كركوك .

وبيـن مدير عام الشركة علاء الدين عبد الحسين علي بان الملاكات الهندسية والفنية في قسم الورشة والصيانة الهندسية باشرت بإعمال صيانة وتصليح وتأهيل صمامات رؤوس الآبار حجم (3000 و5000) PSI وصيانة وتأهيل المحولة سعة ( 4MVA ) لصالح شركة نفط الشمال في محافظة كركوك ، لافتا الى ً أن الورشة الهندسية الحديثة في الشركة قادرة على تقديم أفضل الخدمات وتنفيذ أعمال التأهيل للشركات العامة والخاصة لما تمتلكه من ملاك متخصص من المهندسين والفنيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية .

على صعيد متصل قامـت هيـئة البحـث والتطويـر الصناعـي التابعـة لوزارة الصناعة والمعادن بتوقيـع عـدد من العقـود مـع طلبـة الدراسـات العليـا تنفيذاً لتوجيهات وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري وبأشراف من المستشار العلمي للوزارة السيد عمار عبد الله بالتعاون مع الجامعات العراقية وفتح آفاق للتعاون العلمي والبحثي وخاصة التطبيقي .

وأوضح مصدر مخول في الهيئة بأن قسم التنسيق البحثي والعلمي قام بتوزيع هذه العقود على المراكز البحثية كلاً حسب أختصاصه ، مؤكداً ان أبرام العقود للدراسات العليا يعد من أساسيات القسم المذكور بعد تشريع شروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن طالب الدكتواره تحديداً يتعاقد مع الوزارة ليكون البحث ذا فائدة علمية للمؤسسة او حل مشكلة من مشكلات الوزارة وآلية التعاون مع الطالب لايترتب عليها اي تبعات مالية من قبل الطرفين .

من جانبها بحثـت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية إحـدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مع شركة سكـوب (Scope) المصرية التعاون المشترك .

وذكـر مدير عام الشركة المهندس عماد كريم محمد ان الشركة أستقبلـت وفـداً من شركة (Scope) المصرية المتخصصة في مجال الفحص وتقديم الخدمات الفنية للشركات النفطية ، مشيراً الى ان الزيارة جاءت لبحث أمكانيـة التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الفحص الهندسي والتدريب عن طريق الفرصة الاستثمارية المعلنة في مركز تكنولوجيا الهيدروليك التابـع للشركة .