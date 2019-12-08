92 % نسب الانجاز في مشاريع إنشاء وتأهيل محطات ثانوية واستحداث خطوط ٣٣ و١١ ك ف

مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب للصباح الجديد:

البصرة _ سعدي السند :

قال مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب المهندس عبد الكريم عبد الجليل النجار ان خطة العام الحالي تضمنت عددا كبيرا من المشاريع المهمة في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى وتمت عمليات الانجاز بشكل مميز ومنها مشاريع خلية الازمة التي تم انجاز الاعمال فيها بشكل كامل وهناك مشاريع اخرى تم تخصيص 36 مليار دينار بلغت نسبة انجازها 92% موزعة على 6 مديريات في المحافظات ضمن واقع عمل شركتنا .

مشاريع كبيرة في البصرة وميسان و ذي قار والمثنى

وأضاف مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب هناك ١٤١ مشروعا في محافظة البصرة وصلت نسبها مابين ٩٥% إلى %٩٨و١٢٤ مشروعا في محافظة ذي قار وصلت نسبها إلى ٩٠ % فيما وصلت نسب ٣٨ مشروعا في محافظة ميسان إلى ٩٥% .

اما فيما يخص محافظة المثنى والتي لها وضعها الخاص من بين المحافظات الجنوبية لانفكاك فرع توزيع كهرباء المثنى عن الشركة في الشهر الأول من العام الحالي واعادته إلى الشركة في الشهر السادس فهناك ٦٤ مشروعا على عام ٢٠١٨ وصلت نسب انجازها إلى ٩٠% و٣١ مشروعا لعام ٢٠١٩ وصلت نسب الإنجاز إلى %٨٥ .

مشاريعنا كانت كفيلة في تحسين واستقرار الشبكة الكهربائية

وأكد المهندس عبد الكريم عبد الجليل النجار أيضا ان المشاريع التي نفذتها الشركة تتضمن إنشاء وتأهيل محطات ثانوية ونصب المتنقلات واستحداث خطوط ٣٣ و١١ ك ف التي كانت كفيلة في تحسين واستقرار الشبكة الكهربائية والزيادة في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي.

واشار المدير العام إلى أهمية تعاون المواطنين والدوائر والشركات الحكومية وغير الحكومية مع الشركة للاستمرار في دفع أجور الجباية لانها اصبحت المورد الوحيد لصيانة الشبكة الكهربائية وشراء وقود المحطات لديمومة عملها فضلا عن دفع رواتب الموظفين .

متابعة نسب إنجاز مشاريع الخطة الاستثمارية

وقال مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب أيضا لقد عقدنا وفي مقر الشركة اجتماعا موسعا بحضور مدراء فروع التوزيع في المنطقة الجنوبية ومسؤولي أقسام التخطيط والمالية والهندسة المدنية والقانونية لمتابعة نسب إنجاز اعمال مشاريع الخطة الاستثمارية والحسابات الختامية لتعزيز موارد المشاريع المالية.

واستمعنا الى احتياجات ومقترحات مدراء الفروع للوقوف على تلك الاحتياجات من اجل تذليلها وانجاز المشاريع بالشكل الأمثل وأكدنا خلال الاجتماع على ضرورة إنجاز المشاريع بالشكل الأمثل واكمال ماتبقى من نسب انجازها وإدخالها الى الخدمة في مواعيدها المقررة.

مديرياتنا في المحافظات تستنفر ملاكاتها وآلياتها تحسبا للامطار الغزيرة

وأشار الى اننا وبمناسبة فصل الشتاء نتابع مع مديرياتنا في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى خلال الأجواء الممطرة باستنفار آلياتها واستنفار جميع الملاكات الهندسية والفنية ، واستعدادها لمعالجة اي طارئ يحدث على الشبكة حول ما تسببه الامطار الغزيرة وسوء الاحوال الجوية والرياح العالية وتأثيراتها بخروج بعض المغذيات وسرعة اعادتها إلى العمل.

ونشدد في الوقت ذاته على ارتداء معدات السلامة من قبل مجاميع الصيانة لتجنبهم المخاطر التي لانتمنى حدوثها للحفاظ على ارواحهم في أثناء تعاملهم مع الشبكة الكهربائية لان ارواحهم اغلى من كل شيء .. وقد تابعنا مع محافظاتنا المذكورة كل ماهو مطلوب في سرعة اعادة المغذيات التي خرجت من العمل بسبب الأمطار الغزيرة وكانت ملاكاتنا تواصل أعمالها في تلك الأجواء بكل مسؤولية من أجل راحة المواطنين بأعادة التيار الكهربائي لهم في كل الأنقطاعات التي حدثت والكل يتسابق في مديرياتنا الست للتعامل بروعة الأداء المخلص لتأدية واجباتهم في كل الظروف والتقلبات الجوية ونطلب بشكل دائم من المواطنين في مثل هذه الأجواء الى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع الأجهزة الكهربائية في منازلهم والتبليغ عن اي مشكلة تحدث عن طريق الرقم الخاص بشكاوى المواطنين ( 159 ) .