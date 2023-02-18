تصريحات متضاربة لمسؤولي الاقليم عن حجم ايرادات النفط

بيع البرميل بـ 19 دولار اقل من الاسعار العالمية

السليمانية – عباس اركوازي:

كشف تقرير شركة ديلويت العالمية المكلفة بالتدقيق في حسابات القطاع النفطي لإقليم كردستان عن بيع حكومة الاقليم للنفط بأقل من (19) دولارا للربع الاخير من عام 2022 المنصرم، عن أسعار سوق النفط العالمية. واشار تقرير لمؤسسة رونبين للشفافية في القطاع النفطي اطلعت عليه الصباح الجيد، الى ان حكومة الإقليم قامت عقب قرار المحكمة الاتحادية، الصادر في 15 من شباط 2022، بيع نفطها بأقل بكثيرمن أسعار سوق النفط العالمية. واوضح تقرير مؤسسة رونبين، الذي استند الى تقارير شركة ديلويت، ان الاقليم باع نفطه بأقل من أسعار سوق النفط العالمية، بما يتراوح ما بين (8- 19) دولارا في بعض الأحيان.

وبين التقرير ان حكومة الإقليم قامت ببيع برميل النفط المصدر عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي في شهر تشرين الثاني من عام 2022، بأقل من (19) دولارا مقارنة مع أسعار السوق العالمية، حيث بلغ معدل سعر خام برنت في شهر تشرين الثاني من عام 2022 (91) دولار للبرميل، بينما بلغ معدل سعر برميل نفط الإقليم خلال هذا الشهر 72 دولارا، وبذلك يتضح أن معدل الفرق بين خام الإقليم و خام برنت يبلغ نحو(19) دولارا.

وكانت وزارة النفط الاتحادية قد طالبت شركات النفط العالمية العاملة في الاقليم بايقاف استثمارتها منتقدة السياسية النفطية لإقليم كردستان ووصفتها بغير صحيحة، إذ إنه من غير الصحيح أن يكون البيع بأسعار أقل بكثير من أسعار شركة النفط العراقية القابضة «سومو».

وطالبت الوزارة ببيع نفط الاقليم عبر شركة سومو، مشيرة الى ان اجمالي الإيرادات النفطية من الإقليم لا تتجاوز 50 في المئة من مجموع موازنة الإقليم التي تخصصه بغداد لها سنويا.

من جانبه قال مستشار رئيس حكومة الإقليم للشؤون المالية ريباز حملان، إن الاقليم حقق تقدماً كبيراً في مجال بيع النفط إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنه يبيع الآن بسعر أقل بثلاثة دولارات من شركة سومو، مبيناً أن نفط الإقليم كان يباع في السابق بسعر أقل بكثير مما عليه الآن.

وأضاف حملان أن حكومة الاقليم سددت لغاية الآن أكثر من ملياري دولار إلى شركات النفط العالمية، وانها ما تزال مدينة لتلك الشركات بنحو خمسة مليارات دولار.

وكانت شركة ديلويت المكلفة بالتدقيق في حسابات القطاع النفطي لإقليم كردستان، قد نشرت تقريرها للربعين الثالث والرابع لعام 2022 وبحسب تقارير الشركة، فان اجمالي مبيعات حكومة الإقليم من الخام، بلغت خلال عام 2022 أكثر من( 144 مليون و404 الف ) برميل، بمعدل تصدير يومي بلغ نحو (395 الف و 628) برمیل.