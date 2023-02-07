الطلبة يرتقي إلى الصدارة والشرطة يفوز على القاسم والجولة 16 للدوري الممتاز تفتتح الجمعة بأربع مباريات

الشباب والرياضة والأولمبية واتحاد الكرة يعزون ضحايا زلزال سوريا وتركيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

ارتقى فريق الطلبة الى صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد ان رفع رصيده إلى 30 نقطة اثر فوزه اول امس على فريق الكرخ بهدفين نظيفين ضمن الجولة 15 من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز، وسجل هدفي الفوز للطلبة مؤمل عبد الرضا 48 والغيني أبو بكر كامرنا 74.. ويتقدم الطلبة على الزوراء ثاني الترتيب بفارق الأهداف. وفي ملعب كربلاء الدولي حقق فريق الشرطة، امس، الفوز على مضيفه القاسم بهدفين من دون رد سجل محمود المواس السوري المحترف هدف السبق للشرطة 14 وأضاف المحترف السنغالي ادريسا نيانغ الهدف الثاني ورفع الشرطة رصيده إلى 28 نقطة في سلم ترتيب الدوري.المباراة اتسمت بصراع بين إداريي الفريقين واللاعبين وسط تبادل اللكمات في موقف محزن على ما آلت إليه الأمور في الملعب.

من جانبه، قاد هشام أحمد فريقه الصناعة لاكتساح مستضيفه أربيل بنتيجة (4-0)، بعد أن نجح في تسجيل سوبر هاتريك، في المباراة التي جرت مساء أول امس بملعب فرانسو حريري، وسط حضور جماهيري متوسط.وتمكن هشام أحمد في مباراته الأولى مع الصناعة والمنتقل حديثا من الطلبة، من تسجيل 3 أهداف في الشوط الأول بالدقائق (11) و(34) و(42)، وأضاف الهدف الرابع في الشوط الثاني في الدقيقة 48.وظهر الصناعة بعد تجديد عناصره بالميركاتو الشتوي، بصورة مميزة، وتوج هشام أحمد مجهودات زملائه واستطاع تسجيل أول «سوبر هاتريك» بالدوري الممتاز.. ويعد هذا الانتصار الثاني للصناعة هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط بالمركز ال19 (قبل الأخير)، فيما تلقى أربيل هزيمته الثامنة ليبقى بالمركز ال17 برصيد 13 نقطة.

حكيم شاكر يستقيل من تدريب النفط

قدم المدرب حكيم شامر استقالته من تدريب فريق النفط في ضوء النتائج غير الملبية لطموحاته وإدارة النادي، اذ خسر الفريق في اخر مبارياته امام زاخو بثلاثة أهداف لهدف، ووافقت إدارة النادي على استقالة المدرب حكيم شاكر وهي تبحث عن مدرب جديد ستعلن عنه في الساعات المقبلة.وتعد استقالة شاكر، الثانية من تدريب النفط الموسم الجاري، إذ سبق للمدرب حسن أحمد، أن اعتذر عن تكملة المشوار بعد بداية متواضعة.

في حين أعلنت لجنة المسابقات بدء الجولة 16 يوم الجمعة المقبل الموافق 10 شباط الجاري بإجراء 4 مباريات، ملعب الزوراء يضيف مباراتين، الزوراء ونفط البصرة في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر تعقبها مباراة الكهرباء ودهوك في الساعة 7 مساء، وتقام في ملعب ميسان الأولمبي مباراة نفط ميسان والحدود في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر وفي التوقيت ذاته يضيف ملعب الساحر احمد راضي مباراة الكرخ والجوية.وتجرى السبت 11 الشهر الجاري 6 مباريات، فيلعب الصناعة والطلبة في ملعب الأول في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر وفي ملعب فرانسوا حريري يضيف نوروز فريق نفط الوسط بالتوقيت نفسه، امام مباراة زاخو واربيل فستجرى في ملعب زاخو في الساعة الرابعة والنصف مساء ويلتقي الديوانية والقاسم في ملعب كربلاء في الساعة 5 مساء ويلعب النجف امام النفط في ملعب الأول في الساعة السابعة والنصف مساء وفي التوقيت ذاته يلتقي الشرطة وكربلاء في ملعب الشعب الدولي.

تعازي لضحايا زلزال تركيا وسوريا

يتقدم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم «عدنان درجال»، نيابةً عن أسرة الاتحاد، بأحرّ التعازي وأصدق المواساة لأهالي ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، ولأسر عوائل الرياضيين الذين قضوا نحبهم، أول أمس، داعين الباري -عز وجل- أن يرحم الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم عوائلهم الصبر والسلوان، وأن يشافي المتضررين من هذا الحادث الأليم.

كما قدمت وزارة الشباب والرياضة تعازيها إلى الشعبين السوري والتركي لرحيل ضحايا الزلزال أول أمس.. ووردت الوزارة بيانا جاء فيه: نشاطر احزان البلدين الجارين الشقيقة سوريا وجمهورية تركيا وشعبيهما بحادث الزلزال المروع، الذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين الامنين ومنهم الرياضيين في كلا البلدين، كما لايسعنا ازاء هذا المصاب الجلل الا أن نقدم خالص المواساة والعزاء ونعبر عن تضامننا مع ذوي الضحايا، وندعو الله عز وجل أن يرحم المتوفين منهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان، ويمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.. أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة

من جانبها، اصدت اللجنة الأولمبية بيانا بالمناسبة، ورد فيه» بسم الله الرحمن الرحيم ( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).. صدق الله العلي العظيم.. تتقدم اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الى الشعبين الشقيقين الجارين المسلمين، السوري والتركي، بأصدق كلمات التعزية ومفردات الألم وذلك لضحايا الزلزال الذي ضرب مدن وقرى وقصبات الشريط الحدودي بين البلدين مخلفاً عدداً كبيراً من الضحايا والجرحى ومحدثاً خسائر مادية كبيرة.إننا إذ نواسي الشعبين الشقيقين نبتهل الى الله، تعالى شأنه وعظمت قدرته، ان يرحم الضحايا وينزلهم جنانه الباقيات، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على الجرحى والمصابين بالعافية والشفاء، وينعم على الشعبين الجارين، والانسانية أجمع، بالسكينة والأمان إنه الحافظ الكافي الرحمن الرحيم.