تضامن الاتحادات والأندية والنجوم مع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

العثور على اللاعب الغاني كريستيان أتسو حيا تحت الأنقاض

العواصم ـ وكالات:

تضامن العديد من الأندية العالمية ونجوم كرة القدم مع ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة وإصابة الالاف في سوريا وتركيا.وضرب زلزال وسط تركيا وشمال غربي سوريا صباح أول أمس وبلغت قوته 7.8 درجة وتسبب بانهيار بنايات في أنحاء المنطقة.

وأصدر ريال مدريد الإسباني بياناً جاء فيه: «يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن قلقهم العميق وتضامنهم بعد الكارثة التي تعاني منها تركيا وسوريا حالياً نتيجة الزلزال الذي ضرب البلدين في الساعات القليلة الماضية». وتابع: «ينقل نادينا تعازيه ومودته لأقارب القتلى، وبالمثل يتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين ننقل إليهم كل قوتنا مودتنا».وغرّد برشلونة في حسابه الرسمي على تويتر: «يعرب نادي برشلونة عن تعازيه لأسرة وأصدقاء كل من فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ويتمنى الشفاء لجميع المصابين والمتضررين».وانضم كل من أتلتيكو مدريد وقاديش الإسبانيين وبوروسيا دورتموند الألماني وأستون فيلا الإنكليزي إلى قائمة الأندية التي شاركت الضحايا معاناتهم.

بدوره بعث نادي فالنسيا برسالة تضامن لضحايا الزلزال، وجاء في تغريدة النادي: «يود فالنسيا التعبير عن تضامنه مع الشعبين السوري والتركي بعد الزلزال الذي ضرب البلدين.».كما بعث الحساب العربي لرابطة الدوري الإسباني لاليغا ببرقية تضامن، وجاء في التغريدة: «تعازينا الحارة لعائلات وأقارب ضحايا الزلزال في سورية وتركيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين».

وانضم النجم المصري محمد صلاح إلى المتضامنين مع ضحايا الزلزال، وغرّد عبر حسابه: « أنباء مروعة قادمة من سوريا وتركيا، خالص التعازي في الأرواح التي فُقدت وأتمنى الشفاء التام لجميع المصابين.وأعرب قائد المنتخب السوري عمر السومة عن تضامنِه مع أسر الضحايا عبر تغريدةٍ على حسابه الرسمي بتويتر: «رحمتك يا رب .. الحمد لله على السلامة والله يرحم الضحايا». وأبدى الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تضامنه مع الشعبين السوري والتركي مقدماً التعازي لجميع المتضررين.وغرّد الكرواتي مودريتش والبرتغالي بيبي بالتضامن مع سوريا وتركيا.

ونشر نادي بشيكتاش التركي تغريدة على صفحته الرسمية: «قلوبنا معكم .. مع صورة تحمل أسماء المناطق المتضررة على خلفية العلم التركي.».بدورها نشرت صفحة نادي غلطة سراي تغريدة تضامنية مع أهالي الضحايا، وتقدمت إدارة النادي بخالص العزاء لعائلات الضحايا ومتمنية التعافي السريع للجرحى.».

أما نادي فنربهتشه فقد نشر تغريدة توعوية للمواطنين الأتراك، ودعت إدارة النادي من خلال التغريدة إلى ضرورة التبرع بالدم خلال هذا الظرف الصعب الذي تمر به تركيا وخاصة في المناطق المتضررة من الزلزال».الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل والذي ينحدر من أصول تركية نشر بدوره على صفحته الرسمية على انستغرام رسالة تضامنية.. وكتب أوزيل : «أتمنى أن تتعافى تركيا قريبا من آثار هذا الزلزال».من جهته، غرّد المدرب التونسي نبيل معلول بالدعاء للشعبين السوري والتركي.

الاتحاد الآسيوي يتضامن مع سوريا وتركيا

تضامن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع أهالي ضحايا ومصابي زلزال تركيا وسوريا، الذي وقع أمس الأول وضرب زلزال بقوة 7.7 ريختر، مناطق متفرقة من تركيا وسوريا، وتسبب في انهيار العديد من المباني، وخلف المئات من القتلى والمصابين.وبعث الاتحاد القاري، رسالة تضامن إلى الشعبين السوري والتركي، كما دعا للصلاة من أجل الخروج من هذه الكارثة.وتضرر قطاع كبير من العائلات في سوريا وتركيا بشكل كبير من الزلزال، بجانب وفاة نجم الكرة السورية السابق والمدرب نادر جوخدار، بالإضافة إلى اللاعب التركي أحمد أيوب، والعديد من الرياضيين.

إلى ذلك، عُثر على اللاعب الدولي الغاني السابق كريستيان أتسو على قيد الحياة وسط أنقاض الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال وسوريا، وأودى بحياة ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص، حسبما قالت سفيرة غانا لدى تركيا أمس.وكان الجناح البالغ 31 عامًا انتقل في أيلول الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور التركي، الذي يقع في مقاطعة هاتاي الجنوبية بالقرب من مركز الزلزال المدمّر الذي وقع الإثنين.

قالت فرانسيسكا أشييتي-أدونتون لإذاعة أساسي في أكرا «لدي أخبار سارّة. تلقيت معلومات للتو من رئيس الاتحاد الغاني أن كريستيان أتسو وُجد في هاتاي».ولم تذكر السفيرة معلومات إضافية عن حالة لاعب نيوكاسل الإنكليزي السابق.بدوره، قال نائب الرئيس مصطفى عزت لقناة راديو غول التركية إن «أتسو أنقذ من تحت الركام وقد أصيب بجروح. للأسف لا يزال مديرنا الرياضي تانر صفوت تحت الأنقاض».وأمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل أن ينتقل إلى نادي الرائد.وسجل أتسو الأحد، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت البدل عن ضائع ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي.غرّد لاعب بورتو البرتغالي وملقا الإسباني السابق بعد اللقاء «انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة».

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجات عند الساعة 4,17 فجر الاثنين في التوقيت المحلي (01,17 ت غ)، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومترًا من الحدود السورية أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بلغت قوته 7.5 درجات.